« Il faut aller sur la loi de suspension d’exécution de peine avant d’aller sur celle d’amnistie », Jacques Migan

Le bureau de l’Assemblée nationale a programmé pour la session budgétaire en cours, l’examen de la proposition de loi d’amnistie introduite par le parti Les Démocrates. Mais l’annonce de l’examen de cette proposition de loi ravive de commentaires au sein de la classe politique. Donnant son avis, Me Jacques Migan, membre du parti Bloc Républicain estime qu’il faut décortiquer la loi et privilégier la loi sur la suspension d’exécution de peine.

L’un des sujets qui cristallisent le débat politique au plan national, la loi portant amnistie de personnalités mises en prison dans le cadre des élections en République du Bénin ou pour leurs opinions politiques a été au cœur d’une émission dimanche 19 Novembre 2023 sur Esae-tv. Les invités, Eugène Azatassou, vice-président des démocrates et Me Jacques Migan, membre du parti Bloc Républicain ont confronté leurs arguments sur la question.

Pour l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, amnistier signifie effacer une peine. Pour cela, estime-t-il, il faut davantage creuser cette proposition de loi et savoir qui on veut amnistier. « Aujourd’hui, nous devons chercher à savoir amnistie pour qui: prisonniers criminels ou ceux qui sont en prison alors qu’ils ont la casquette politique ou encore ceux qui sont hommes politiques et dans l’exercice de la politique ont commis des crimes ?« , s’est demandé Jacques Migan.

Selon l’acteur politique membre du parti Bloc Républicain, il ne s’agit pas non plus de mettre en liberté quelqu’un à cause de sa casquette d’acteur politique alors qu’il s’est rendu coupable de détournement du denier public. Pour lui, il n’y a pas de prisonnier ou d’exilé politique et beaucoup ont quitté le pays non pas pour leur opinion mais pour des crimes économiques.

« Il faut que nous fassions la part des choses. on ne peut pas demander qu’on amnistie quelqu’un qui a volé l’argent des contribuables« , indique-t-il.

Il faut aller sur la loi de suspension d’exécution de peine …

En lieu et place de la proposition de loi introduite par le parti Les Démocrates au bureau de l’Assemblée nationale, Me Jacques Migan préfère la loi de suspension d’exécution de peine.

« Il faut aller sur la loi de suspension d’exécution de peine avant d’aller sur la loi d’amnistie. Nous n’avons pas encore expérimenté cette loi. Cette loi que j’apprécie et qui peut régler beaucoup de choses aujourd’hui. Je prie les députés, ils n’ont qu’à commencé à appliquer la loi qu’ils ont eux-mêmes voté… Il ne faudrait pas que nous faisions la différence entre les béninois« , a-t-il martelé.

Selon Jacques Migan, Komi Koutché évoqué par Eugène Azatassou n’a pas été condamné pour ses opinions politiques. « Il a été condamné pour avoir détourné l’argent du petit béninois« , affirme l’acteur politique.