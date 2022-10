« Il était un peu gros », quand Aubameyang se souvient de la forme physique de Ronaldo Nazario

Sur le site Voetbalinternational, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son passage à l’AC Milan au début de sa carrière. Et l’attaquant gabonais a lâché quelques anecdotes sur Ronaldo Nazario, son coéquipier de l’époque.

Après un début de saison compliqué, Pierre-Emérick Aubamayang semble avoir retrouvé son niveau à Chelsea. L’attaquant gabonais a ouvert son compteur-but ce weekend lors de la victoire des Blues face à Crystal Palace (2-1). Une belle réalisation du Panthère qui permet notamment à Graham Potter de remporter son premier match sur le banc du club londonien. Ce qu’a d’ailleurs souligné l’entraîneur de Chelsea qui a félicité son joueur pour sa prestation en fin de rencontre.

Désormais libérer de cette pression, PEA peut se concentrer sur les prochains défis de son club, notamment en Ligue des champions où les Blues, derniers de la poule E avec un point, affrontent l’AC Milan, mercredi, à l’occasion de la troisième journée. Un match décisif pour les poulains de Graham Potter qui doivent remporter la victoire pour relancer leur campagne.

Mais attendant de se lancer à la quête de ces trois précieux points face aux Milanais, le Gabonais s’est offert un peu de répit. Dans un entretien accordé à Voetbalinternational, l’ancien international gabonais est revenu sur ses débuts dans le foot. Joueur prometteur, le jeune natif de Laval en France a été enrôlé en 2007 par le grand Milan AC de Carlo Ancelotti et ses superstars, Ronaldo Nazario, Maldini, Nesta….. Un passage mitigé pour la Panthère qui a disputé quatre saisons entrecoupées de plusieurs prêts (Dijon, Lille, AS Monaco et Saint-Étienne).

« Je n’étais qu’un enfant parmi toutes ces stars«

Lors de sa première saison, quand Auba était encore dans l’équipe junior des Rossoneri, il a côtoyé un peu Il Fenomeno et se souvient encore de la forme physique de la star brésilienne. « Pour être honnête, il (Ronaldo Nazario) était un peu gros à l’époque. Mais il était toujours le meilleur. Je n’oublierai jamais qu’Ancelotti l’a interrogé sur son état. Ronaldo a dit : Qu’est-ce que tu veux que je fasse, courir ou marquer des buts ? Ancelotti a déclaré : Marquer des buts. Le match suivant, il a marqué deux fois. Cela fait partie du caractère d’un attaquant. Lorsque vous gagnez en confiance, vous marquez des buts. Vous avez besoin de cette force mentale. », a révélé l’attaquant de 33 ans.

Etouffé par ce contingent de stars et conscient qu’il ne progresserait jamais dans ce club au sommet de sa gloire, le jeune attaquant s’est finalement résolu à prendre la tangente, un hiver 2011. « Je n’étais qu’un enfant parmi toutes ces stars. J’ai juste essayé d’en ramasser le plus possible dans ma carrière. A cette époque, Milan avait une très bonne équipe. Ronaldo, Maldini, Nesta… J’étais encore jeune et j’ai choisi de partir. », a confié Auba qui retrouve demain soir son ancien club.