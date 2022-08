« Il est temps qu’il se ressaisisse… »,un pasteur congolais fait des révélations sur Debordo

Quelques jours après avoir annoncé que la musique de l’artiste coupé-décalé Debordo Leekunfa est influencée par des esprits malins, le pasteur congolais et chantre Asaph du Ciel est revenue à la charge pour expliquer sa vision.

Dans un message sur sa page Facebook la semaine dernière, l’homme de Dieu congolais Asaph du Ciel a invité l’artiste Ivoirien Debordo Leekunfa, l’ancien collaborateur d’Arafat Dj, à donner sa vie à Dieu parce qu’il serait appelé à le servir.

« J’ai vu dans une vision un grand concert et lorsque je me suis approché, je regarde sur le podium, je vois Debordo en train de chanter les sons gospel. Et j’ai vu un ange sur la lagune qui me disait: il y a un trophée de ce chanteur dans l’eau, précisément dans la main des sirènes… Et l’esprit me dit ceci: Debordo est appelé à me servir, car je suis son Dieu, j’ai un nouveau trophée à lui remettre. Ca fait plusieurs moments qu’il me résiste », a partagé le serviteur de Dieu, Asaph du ciel.

Alors que son message continue de faire boule de neige, le pasteur est monté au créneau ce lundi 1er août pour éclairer l’opinion publique à propos de la vision qu’il a eue.

« Quand j’ai eu la vision, j’étais dans un moment de prière donc j’ai pas encore été en contact avec DEBORDO. La vision reste une vision qui a ses mystère. Il y a des actions que nous posons dans le physique qui ont des conséquences spirituelles, lorsqu’on voit le trophée dans la main de la Sirène des eaux, ça symbolise beaucoup de choses, les esprits des eaux sont des esprits très très coriaces que les esprits des forêts(…)« , a-t-il indiqué dans un message relayé par Eloge Kuyo First.

Poursuivant sur la même lancée, le pasteur a vivement conseillé à Debordo de faire son coupé-décalé mais dans le Gospel, afin de déjouer les plans du diable.

« Il y a beaucoup d’avertissement qu’il a reçu notamment son accident… vous remarquez que la plupart des chanteurs coupé-décalé font des accidents parce qu’ils bâtissent des autels bizarre pour la réussite de leur carrière, comme la plupart des brouteurs, on ne les laisse pas le temps de se repentir. Debordo a une grâce très particulière dans sa vie, il est temps qu’il se ressaisisse et prenne vraiment conscience de ce que le SEIGNEUR veut dans sa vie, DIEU l’appelle au service, il faut qu’il obéisse simplement« , a conclu l’homme de Dieu.