« Il est beau »: Tina Glamour réagit à propos de sa supposée idylle avec Shanaka Yakuza

Soupçonnée depuis longtemps d’être en couple avec le chanteur Shanaka Yakuza, Tina Glamour a finalement rompu le silence. Dans une récente vidéo sur sa page Facebook, la mère de Dj Arafat a dit ses quatre vérités aux internautes.

Ce n’est plus un secret pour personne. Tina Glamour se trouve au centre d’une vive polémique de relation amoureuse avec le chanteur Shanaka Yakuza depuis 2017. Tout avait commencé après la fuite d’une série d’images et vidéos sur lesquelles les deux concernés se sont affichés très complice sur les réseaux sociaux.

Alors que les rumeurs continuent de circuler sur la toile, Tina Glamour est sortie de son mutisme pour siffler la fin de la polémique. Très remontée, la mère de la chine vient de remonter les bretelles aux internautes dans une vidéo devenue virale sur la toile.

« Arrêtez de m’emmerder avec ses histoires de Shanaka Yakuza. J’ai décidé de mette fin à une rumeur relative à cette supposée relation qu’on ne cesse de m’attribuer. Shanaka est beau c’est vrai, mais il n’a jamais été mon gars. Il n’y a jamais rien eu entre lui et moi. Donc, chaque fois que je déciderai d’être la marraine d’un artiste, c’est que je sors avec lui ? Est-ce que c’est forcé de « donner mari » à quelqu’un », a lancé Valentine Logbo.

Faut-il le rappeler, cette nouvelle sortie de Tina Glamour suscite des réactions mitigées sur la toile. Les internautes accusent la mère de la chine d’avoir fait un rétropédalage, près de 5 ans après sa première réaction. L’on se rappelle encore qu’au milieu de cette affaire de relation amoureuse qui avait commencé en 2017, la mère du regretté roi du coupé décalé avait avoué avoir eu une aventure avec le chanteur Shanaka à cause de son fils Arafat.

« Je suis sortie avec Shanaka Yakuza à cause de Dj Arafat. Je voulais voir mon fils devenir une icône de la musique ivoirienne et il fallait sacrifier une célébrité. Si vous remarquez depuis lors, Shanaka Yakuza n’est plus allé quelque part dans sa carrière », avait-elle déclaré.