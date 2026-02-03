« Il est à part », une légende du Real Madrid désigne le GOAT

Ezequiel Garay a tranché dans le débat du GOAT, plaçant Lionel Messi devant Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme d’un niveau à part.

L’ancien défenseur du Real Madrid, Ezequiel Garay, s’est invité dans l’éternel débat autour du GOAT (meilleur joueur de tous les temps), qui oppose Cristiano Ronaldo à Lionel Messi depuis plus de quinze ans.

Interrogé par DAZN, l’ex-international argentin n’a pas hésité à trancher en faveur de Lionel Messi, estimant que l’actuel attaquant de l’Inter Miami évolue à un niveau supérieur à celui de son rival portugais.

À la question de savoir si Cristiano Ronaldo pouvait être considéré comme le GOAT devant Messi, Garay a répondu sans détour : « Non. Le numéro 1, c’est Leo Messi, et le numéro 2, c’est Cristiano. Leo, c’est autre chose. »

Un avis éclairé par l’expérience, puisque Garay a partagé le vestiaire avec Cristiano Ronaldo lors de leur passage commun au Real Madrid, disputant 23 rencontres à ses côtés. Il a également évolué avec Lionel Messi à 41 reprises, en sélection argentine, chez les moins de 20 ans comme avec l’équipe nationale A.





