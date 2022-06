« Il doit venir à Chelsea », Thiago Silva veut attirer une star du PSG

Dans des propos relayés par UOL Esporte ce mardi, le capitaine de Chelsea Thiago Silva appelle son compatriote Neymar à le rejoindre chez les Blues, en cas de départ du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage bel et bien un départ de sa superstar Neymar lors de ce mercato estival. D’ailleurs, l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones affirmait récemment que le club parisien avait fixé le prix de son attaquant à 50 millions d’euros et que le joueur aurait même été proposé au FC Barcelone. Neymar est également annoncé dans le viseur de Chelsea, et son compatriote Thiago Silva milite déjà pour son arrivée chez les Blues.

« Il doit venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c’est la meilleure option possible pour lui. On n’a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c’est un super ami. J’espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Mais je ne suis au courant de rien », a déclaré le capitaine de Chelsea, dans des propos relayés par UOL Esporte.

Recruté pour plus de 200 millions d’euros à l’été 2017, Neymar n’a jamais été à la hauteur des attentes placées en lui par le PSG. Fréquemment absent pour blessure, le brésilien a souvent raté les grands rendez vous du club parisien, notamment en Ligue des Champions. Mais il faut l’avouer, un départ de l’Auriverde cet été du PSG s’annonce compliqué, surtout à cause de sa situation contractuelle avec un bail courant jusqu’en 2026 (et possiblement bientôt 2027).