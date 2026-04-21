Lamine Yamal: «Messi est le plus grand de tous les temps»

L’ailier du FC Barcelona, Lamine Yamal, n’a pas hésité à trancher dans l’éternel débat. Le jeune international espagnol a désigné Lionel Messi, aujourd’hui capitaine de l’Inter Miami, comme le plus grand joueur de l’histoire du football. Sacré meilleur jeune athlète lors des Laureus Awards 2026, lundi à Madrid, le prodige blaugrana a salué l’héritage laissé par la star argentine.

« Leo Messi est le meilleur joueur de football de tous les temps. S’il n’est pas le meilleur athlète de tous les temps, il figure certainement parmi eux », a-t-il confié, dans des propos relayés par Barça Universal. « Tout le monde le respecte pour ce qu’il a accompli, et j’espère pouvoir suivre ses traces. » Véritable référence pour toute une génération, Messi demeure le joueur le plus titré de l’histoire du football, avec plus de 45 trophées à son palmarès, dont une Coupe du monde remportée avec l’Argentine. À 38 ans, l’ancien numéro 10 du Barça approche de la fin de sa carrière. L’attaquant albiceleste pourrait disputer sa dernière Coupe du monde dans les prochains mois, ultime chapitre d’un parcours hors norme.





