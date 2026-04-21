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Barça – Real Madrid: la date et l’heure du Clasico sont fixées

La Liga a officialisé la date du très attendu duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour la 35e journée. Programmé le 10 mai au Camp Nou, ce Clasico pourrait peser lourd dans la course au titre, alors que les Catalans comptent une avance confortable en tête.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Barça – Real Madrid: la date et l’heure du Clasico sont fixées
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La Liga a levé le voile, ce mardi, sur la programmation de sa 35e journée, marquée par un nouveau chapitre du mythique Clasico entre le FC Barcelona et le Real Madrid. Le rendez-vous est fixé au dimanche 10 mai dans l’antre du Camp Nou, pour une affiche qui pourrait peser lourd dans la course au titre. À trois semaines de ce choc, les Blaugranas abordent ce duel en position de force. Leaders du championnat, ils comptent une avance confortable de neuf points sur leur grand rival madrilène. Avant de croiser le fer avec la Maison Blanche, les hommes d’Hansi Flick devront toutefois négocier une série de rencontres face au Celta Vigo, à Getafe CF et à CA Osasuna.

De leur côté, les Merengue tenteront de maintenir la pression jusqu’au bout. Le Real Madrid aura un calendrier tout aussi exigeant avec des oppositions contre le Deportivo Alavés, le Real Betis et le RCD Espanyol. Dans ce contexte, le Clasico s’annonce déjà comme un tournant majeur de la saison. Un succès catalan pourrait rapprocher encore un peu plus le Barça du sacre, tandis qu’une victoire madrilène relancerait totalement le suspense dans la dernière ligne droite.

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