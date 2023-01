« Il avait moins de succès », Amir El Presidente dévoile les vraies raisons de sa brouille avec Kaysee

Lors de son apparition sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 30 décembre 2022, le rappeur Amir El Presidente a révélé les raisons qui pourraient expliquer sa brouille avec son ex ami Kaysee Montejano.

Amir El Presidente est le dernier invité de Cuture-art de l’année 2022. Vendredi dernier il a été confronté à ses différends avec Kaysee. « C’est qui ? C’est Bob Marley? (Il éclate de rire puis rassure), non je rigole, c’est Kaysee, je n’ai rien de positif aujourd’hui à dire sur lui malheureusement, C’était un très grand rappeur », a réagi Amir lorsqu’il a été confronté à une photo de Kaysee.

Pour lui, le rappeur Kaysee est quelqu’un qu’il admirait beaucoup en tant que rappeur et avec qui il a collaboré. « J’étais un peu proche de lui, C’est quelqu’un qui a toujours eu un complexe, qui a toujours été jaloux, parce que nous, notre carrière marchait et lui, il avait moins de succès », a-t-il dévoilé.

Ça fait partie de sa vie privé

Selon Amir, l’année dernière, Kaysee n’a pas pu se retenir. « Il m’a attaqué, je pense que c’était une erreur », a déclaré Amir qui estime qu’il ignore d’où vient véritablement son différend aves kaysee. « Moi même je ne sais pas, quand je parle des gens que j’ai aidé, Kaysee vraiment, je ne veux pas le dire mais c’est vraiment quelqu’un que j’appréciais, qui est passé par des moments difficiles et j’étais là », a confié l’auteur de l’album dernier mandat.

Interrogé sur les difficultés en question, Amir a préféré ne pas étaler leur vie privé. « Je ne peux pas le dire, car ça fait partie de sa vie privé et surtout parce que je n’ai plus aucune animosité « , a-t-il répondu.

Une brouille vieille de 10 ans

Pour rappel, en octobre 2021, le rappeur et membre du groupe CCC, Amir El Présidente a fait de graves révélations sur Kaysee Montejano dans son single « secret d’Etat ».

Visiblement, leur brouille remonte à 10 ans et Amir lui reproche de l’avoir attaqué en public et de s’excuser en privé. « Je ne peux pas faire de reproche à un aveugle qui n’a pas d’yeux, seul Dieu pardonne et Dieu Merci, je ne suis pas Dieu. Je n’ai pas accepté tes excuses de p*te en inbox , sur Facebook, tu sais faire le malin mais en vrai tu sais c’est qui est le boss », avait-t-il chanté.

Mieux, il avait reproché à Kaysee d’essayer de revenir dans le gamme en le clachant. « Je suis un p*tain d’attaquant. Ton dernier son remonte à quand? Tu rappes bien mais en vrai on comprend pas les textes. T’as juste 02 tubes : c’est ma vie et fallait pas test », a-t-il lancé. « Je tiens le gamme comme Eusèbe Dossou tient l’AMACAB », peut-on entendre dans son single secret d’état dans lequel il accuse Kaysee de pédophile.