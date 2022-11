« Il a saisi l’opportunité pour … », Francis Ngannou défend Breel Embolo

Francis Ngannou a aussi réagi à la polémique autour de Breel Embolo, unique buteur de la Suisse face au Cameroun (1-0) jeudi, au Mondial 2022. Et le champion du monde des poids lourds de l’UFC a pris la défense du natif de Yaoundé.

Breel Embolo n’est pas le seul binational qui participe à la Coupe du monde 2022 avec l’équipe nationale de son pays d’adoption, mais les camerounais ont décidé de s’en prendre au joueur né à Yaoundé. Sa faute? Avoir marqué contre sa terre natale, jeudi lors de la première journée du groupe G.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde France - - Danemark Fifa Coupe du Monde Argentine - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 0 0 USA Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 1 1 Equateur Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran

Titulaire avec la Suisse, l’attaquant de Monaco a inscrit l’unique but de la victoire de la Nati contre les Lions Indomptables. Un beau but que l’avant-centre Monégasque n’a pas célébré, peut-être par respect pour ses frères de sang.

Un choix qui n’a pas satisfait les internautes camerounais qui se sont jetés sur le joueur sur les réseaux sociaux. Mais dans cet avalanche de critiques, Breel peut compter sur le soutien de Francis Ngannou. Dans un post sur ses comptes sociaux, le champion du monde de l’UFC a défendu l’international suisse qui a fait son devoir envers son pays d’adoption.

« Il a saisi l’opportunité qui lui a été donnée d’être là par la Suisse alors, il n’a que fait son devoir« , a écrit sur Instagram, la star du MMA en légende d’un montage photo de lui et le joueur de 25 ans.

Sur son compte Twitter, la mère de Breel, Germaine, a également poussé un gros coup de gueule contre les critiques qui pleuvent sur son fils. «Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l’ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n’y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l’équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management liée à Samuel Eto’o), pendant que les Suisses forment mes enfants», a-t-elle asséné. «Embolo ne se reproche rien.»

😳 La réaction à chaud de la mère de Breel Embolo #SUICMR pic.twitter.com/c8nA8wuSaG — CFOOT (@cfootcameroun) November 24, 2022