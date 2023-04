« Il a été décidé de disloquer et de détruire notre parti », Paul Hounkpè

Le Secrétaire exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) justifie en grande partie l’échec de son parti aux dernières législatives, par les agissements de la mouvance et de certains opposants. Paul Hounkpè a clairement pointé du doigt ses ex-camarades, devenus membres fondateurs du parti Les Démocrates.

La débâcle de la FCBE aux législatives de janvier 2023 se justifie fortement par les assauts subis de la part de la mouvance et de certains partis d’opposition comme Les Démocrates. C’est ainsi que Paul Hounkpè analyse les résultats des cauris. A l’en croire, le parti a été pris pour cible par ses détracteurs qui ont contribué à le discréditer aux yeux des populations.

Il a été vraiment décidé de disloquer et de détruire notre parti, ce qui a conduit à la démission de plusieurs conseillers. C’est dans cette ambiance que nous sommes allés aux élections. La FCBE était dans le champ de mire de toutes les forces de la mouvance et de nos camarades de l’opposition. Paul Hounkpè

Plus précisément, Paul Hounkpè a indexé ses camarades d’hier et notamment Boni Yayi qui selon lui, « voulait en découdre avec la FCBE ». Contrairement à ce qui se dit, le Secrétaire exécutif national de la FCBE a confié au micro de Bip Radio que les chiffres attribué à son parti ne reflètent pas son poids réel. « Nous méritons plus que ça », a-t-il affirmé.

Il faut souligner que sept partis politiques, dont trois de l’opposition étaient en compétition pour les législatives de janvier 2023. A l’arrivée, seul le parti Les Démocrates a pu s’en sortir avec les 10% dans le lot des représentants de l’opposition. Selon les résultats provisoires, le parti a obtenu 28 élus avec 24,16% des suffrages exprimés. Pendant ce temps, la FCBE a obtenu 4,42% et classée en 4e position.