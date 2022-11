Iker Casillas prend la défense de Cristiano Ronaldo

Dans un message posté sur son compte Twitter, la légende du Real Madrid, Iker Casillas, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, au cœur de la polémique en Angleterre après son entretien choc accordé à Piers Morgan.

Au cœur de la tempête en Angleterre depuis la diffusion de son interview choc avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier au Real Madrid Iker Casillas. La légende des Merengues -vainqueur de la Ligue des champions en 2014 (la fameuse décima)- s’est rangée du côté de CR7 face aux critiques qu’il subit depuis quelques mois.

Le gardien de but espagnol qui a pris sa retraite sportive à Porto a écrit sur Twitter: “Quand les gens parlent de Cristiano ils ne peuvent pas si vite oublier ce qu’il a fait. Si tu veux, je te rappelle. De plus, il continuera à faire bien plus encore ! J’aimerais toujours l’avoir dans mon équipe. Il a de la corde pour jouer au plus haut niveau. Il est hors-série”.

La gente cuando habla de @Cristiano no puede olvidar tan rápido lo que ha hecho. Si quiere se lo recuerdo yo. Además que va a seguir haciendo mucho más! Ya quisiera tenerle yo siempre en mi equipo. Tiene cuerda para jugar al más alto nivel. Es un fuera de serie. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 20, 2022

Les critiques contre Cristiano Ronaldo se sont amplifiées ces derniers jours, après son interview dans laquelle il dézingue Manchester United, son entraîneur Erik Ten Hag et certains de ses jeunes coéquipiers chez les Red Devils. Le divorce est désormais acté entre CR7 et le club anglais. D’ailleurs, selon les informations du Daily Mail vendredi dernier, Manchester United a entamé les démarches légales pour résilier le contrat de Cristiano Ronaldo, sans que ce dernier ne reçoive aucune compensation financière.