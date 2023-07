Ibrahim Traoré: « comment se fait-il que nos chefs d’État traversent le monde pour mendier ? »

Lors du deuxième sommet Russie-Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a exhorté ses pairs africains à ne plus être des « marionnettes » au service des impérialistes.

Dans son discours, Traoré a exprimé son honneur de s’adresser à Vladimir Poutine et de transmettre les salutations fraternelles du peuple burkinabé. Il a remercié Dieu pour la possibilité de se réunir en bonne santé pour discuter de l’avenir et du bien-être de leurs peuples. Il a également présenté des excuses anticipées pour toute offense que ses paroles pourraient causer. « Je voudrais m’excuser auprès des ainés que je pourrai vexer dans mes propos à venir. Africanité, oblige, le droit d’ainesse, je me dois de m’excuser. », a-t-il indiqué.

Traoré a exprimé qu’au sommet Russie-Afrique, il se sentait en famille, ce qui lui permettait de poser des questions sans réponse de sa génération. « Il se trouve qu’ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu’on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est aussi une famille pour l’Afrique », a indiqué le président de la transition au Burkina Faso avant de souligner le lien historique entre la Russie et l’Afrique, rappelant les sacrifices consentis par la Russie pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et le rôle similaire joué par les Africains. Selon Ibrahim Traoré, « que ce soit dans les livres d’histoire, dans les documentaires ou films, on tend à balayer le rôle prépondérant qu’ont joué la Russie et l’Afrique dans cette lutte contre le nazisme. »

Un continent de paradoxe

Il a également questionné pourquoi l’Afrique, malgré ses vastes ressources naturelles, reste le continent le plus pauvre. « Les questions que ma génération se pose sont les suivantes, si je peux me résumer, c’est de ne pas comprendre comment l’Afrique avec autant de richesses sur son sol, avec une nature généreuse, de l’eau, du soleil en abondance, l’Afrique est aujourd’hui le continent le plus pauvre ? L’Afrique est un continent affamé ?», s’est-il exprimé avec indignation. Il a soulevé son incompréhension face au fait que les dirigeants africains doivent mendier à travers le monde, malgré la richesse de leur continent. « Et comment se fait-il que nos chefs d’Etat traversent le monde pour mendier ? » s’est-il questionné ?

Enfin, Traoré a remercié le président russe, Vladimir Poutine, pour son aide au peuple burkinabé. Il a également lancé un appel aux dirigeants africains, les exhortant à assurer l’autosuffisance alimentaire de leurs peuples avant le prochain sommet. Il a souligné l’importance de tisser de bonnes relations avec la Russie pour répondre aux besoins de leurs populations. Il a terminé en rendant hommage à leurs peuples qui continuent de se battre.

Plusieurs réunions bilatérales

Notons que le deuxième sommet Russie-Afrique s’est tenu au Forum Expo à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023. Initialement prévu pour octobre 2022 au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, le sommet a été reporté avec une participation plus faible que lors du sommet précédent tenu à Sotchi en 2019.

Parmi les participants figuraient Vladimir Poutine, président de la Russie, et plusieurs dirigeants africains. Le sommet a été marqué par plusieurs réunions bilatérales entre Poutine et d’autres dirigeants, notamment le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, avec qui plusieurs documents bilatéraux ont été signés dans les domaines du transport aérien, de l’énergie atomique, des services douaniers et des TIC.

Le sommet a également été marqué par une session plénière et un forum humanitaire, modérés par Irina Abramova, directrice de l’Institut d’études africaines de l’Académie des sciences de Russie. Le thème principal était « Technologie et sécurité au nom du développement souverain pour le bénéfice de l’humanité ».