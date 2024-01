Hygiène des pieds: cette erreur courante à éviter

- Publicité-

Tout comme les autres parties de votre corps, les pieds ont aussi besoin d’une bonne hygiène. Cependant, beaucoup commettent cette erreur qui est normalement à éviter.

Si vous avez plus de facilité à trouver votre skincare idéal pour arborer un teint rayonnant, vous avez peut-être un peu plus de mal à trouver les soins et gestes idéaux en ce qui concerne vos pieds. Et pourtant, ces derniers peuvent être source de tracas. Que ce soit pour une transpiration excessive, des talons secs et fendillés ou encore pour vous demander à quelle fréquence couper vos ongles et comment procéder, vos pieds demandent eux aussi des soins adaptés à leurs besoins.

En effet, en matière d’hygiène également, il y a des petites choses basiques à maîtriser pour garder des pieds en bon état. Tout commence sous la douche. « Il faut toujours bien se laver entre les orteils, avec du savon, mais aussi, veiller à bien se sécher dans cette zone », explique Sandrine Bergere Morant, experte en pédicure podologue. On évite donc de sécher grossièrement ses pieds et on prend le temps de passer entre chaque orteil pour ne pas laisser de l’humidité. Cela limitera notamment le risque de développer des mycoses.

Elle rappelle qu’il est bon de nettoyer ses pieds matin et soir. Si vous souffrez de transpiration excessive au niveau de pieds, la pédicure podologue conseille l’utilisation d’un gel nettoyant déodorant.