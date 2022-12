Huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022: le programme du mardi 6 décembre

Découvrez les affiches au programme ce mardi, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 s’achèvent ce mardi avec deux chocs au programme. A Education city stadium, le Maroc défie l’Espagne. Un match qui promet avec d’un côté, la Roja et son style de jeu à la Barcelonaise, et de l’autre, les Lions de l’Atlas et leur réalisme incarné par le duo Hakimi-Ziyech.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne

Sortie première de sa poule F après ses exploits contre la Belgique (2-0) et le Canada (2-1), l’équipe chérifienne a des arguments pour prétendre décrocher sa qualification pour les quarts contre les Espagnols qui n’ont enregistré qu’une seule victoire depuis le début du tournoi, contre le Costa Rica (7-0).

L’autre huitième de finale de cette journée oppose le Portugal à la Suisse. En quête de leur première sacre dans cette compétition, les Lusitaniens vont tenter d’atteindre les quarts de finale pour se rapprocher de leur objectif.

Et pour l’occasion, les hommes de Fernando Santos pourront à nouveau compter sur Cristiano Ronaldo, qui joue pratiquement sa dernière Coupe du monde, même si le quintuple ballon d’or ne semble pas avoir fait jusqu’ici un grand match.

En face, la Suisse qui a fini deuxième dans le groupe G, à égalité de points avec le Brésil (1er), n’est certainement pas un sacrifice dans ce choc et tentera de surprendre les Portugais, battus par la Corée du Sud (1-2) au premier tour.

Le programme des huitièmes de finale de ce mardi (horaire en GMT+1):

Maroc vs. Espagne : 16h00 stade Education City

Portugal vs. Suisse : 20h Lusail stadium