Huiles capillaires et cheveux crépus, hydrater sans promettre la pousse

Une chevelure qui casse moins peut paraître pousser plus vite sans que les follicules travaillent davantage. C’est la nuance à garder en tête face aux huiles de ricin, de coco, d’argan ou d’olive régulièrement présentées comme des accélérateurs de pousse dans les routines capillaires.

Une revue systématique publiée dans le Journal of Drugs in Dermatology sur les huiles de coco, de ricin et d’argan a trouvé le dossier le plus solide pour l’huile de coco sur la qualité de la fibre, notamment les cheveux cassants. Elle conclut en revanche à des preuves limitées sur la pousse et ne retrouve pas de démonstration forte en faveur de l’huile de ricin pour faire croître les cheveux.

Des travaux sur la fibre capillaire éclairent surtout un effet protecteur. L’huile de coco peut pénétrer le cheveu et réduire une partie de la porosité et des dommages liés aux lavages, ce qui aide les longueurs à mieux résister. Préserver des centimètres qui auraient cassé peut donner une impression de progression plus nette, mais ce n’est pas la même chose qu’accélérer la vitesse de croissance à la racine.

Sur les cheveux bouclés, frisés ou crépus, souvent plus sujets à la sécheresse et à la casse, l’huile fonctionne donc mieux comme complément de soin que comme produit de pousse. L’American Academy of Dermatology conseille d’abord un après-shampooing sur les longueurs et un démêlage doux, puis éventuellement une petite quantité d’huile sur les zones encore sèches ou frisottées.

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La quantité compte. Une huile très épaisse ou appliquée en excès peut laisser des résidus, alourdir la chevelure et compliquer le lavage. L’AAD recommande de concentrer le shampooing sur le cuir chevelu pour retirer l’excès de sébum, les peaux mortes et l’accumulation de produits sans dessécher inutilement les longueurs.

Sur les pointes ou les longueurs encore humides, les huiles sont surtout utilisées en petite quantité pour apporter du glissant et de la brillance. Selon l’AAD, une petite quantité d’huile comme l’argan peut compléter un soin sans rinçage lorsque les cheveux restent secs ou frisottés, en évitant de charger le cuir chevelu.