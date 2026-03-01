Hugues Aufray, 96 ans, se dit don juan et parle de sa vie intime

Hugues Aufray , âgé de 96 ans et figure de la chanson française depuis près de six décennies, revient sur sa carrière et sa vie intime, évoquant publiquement une relation longue et singulière qui a coexisté avec son premier mariage avant union officielle avec sa compagne en 2023 ; l’artiste s’est également exprimé en 2025 sur le canapé de Vivement Dimanche au sujet de l’amour, de la vieillesse et de sa conception du bonheur à deux.

Artiste reconnu pour avoir adapté et popularisé des chansons de Bob Dylan en France, Hugues Aufray a connu un tournant commercial en 1962 avec le succès de Santiano, adaptation d’une chanson de marin. Au fil des ans, il s’est imposé comme une des voix de la chanson folk et bohème française, avec des titres repris et rediffusés, dont Adieu monsieur le professeur, devenu un standard repris par des générations ultérieures.

Né dans une famille marquée par l’industrie et la vie publique, Hugues Aufray est le fils d’Henry Aufray et le petit-fils de Jules Aufray, figure politique reconnue, contexte familial souvent évoqué pour expliquer ses origines sociales et son goût précoce pour la poésie et la musique.

Parcours privé : un mariage officiel après des années de vie partagée

Sur le plan personnel, Hugues Aufray a épousé Hélène Faure, danseuse, en 1951 ; le couple a eu deux filles, nées en 1954 et 1959. L’artiste reconnaît avoir été fréquemment en tournée, circonstance qui a façonné une partie de sa vie familiale et sentimentale. Dans la deuxième moitié de sa vie, au milieu des années 90, il a rencontré Murielle Mégevand, alors fan, avec laquelle il a vécu une relation connue du public et de son épouse de l’époque.

La relation avec Murielle Mégevand, marquée par un écart d’âge de 45 ans entre les deux partenaires, a été présentée par l’artiste comme acceptée par sa première épouse. Après le décès d’Hélène Faure en 2022, Hugues Aufray a demandé la main de Murielle et les deux se sont mariés en 2023, cérémonie signalée comme célébrée “en grande pompe” par les médias rapportant l’événement.

Interrogé en 2025 sur le plateau de l’émission de Michel Drucker, Hugues Aufray s’est exprimé sans détour sur la vieillesse et l’amour. Installé sur le célèbre canapé rouge de Vivement Dimanche, il a déclaré : “Moi, j’ai encore des choses à dire !” et “Je reviendrai !”. Le présentateur a plaisanté sur son âge futur et la perspective de le revoir, tandis que le chanteur a souligné la présence constante de sa compagne : “Elle m’accompagne partout.”

