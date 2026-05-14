Hôtels près de la Tour Eiffel : nos meilleures adresses

À quelques pas de la Seine et sous l’éclat permanent de la Tour Eiffel , une poignée d’hôtels de luxe et boutiques-hôtels propose une expérience parisienne centrée sur la vue et le service : rooftop panoramique, restaurants étoilés, spas intimistes et suites avec terrasses sur la Dame de Fer. De l’avenue de Saxe aux abords du Trocadéro, cette sélection présente des adresses prisées des voyageurs en quête de confort, de gastronomie et d’une situation géographique exceptionnelle à Paris.

Ces établissements, situés entre le 7e arrondissement et les quartiers environnants — esplanade des Invalides, boulevard de la Tour-Maubourg, avenue d’Iéna — tirent parti d’un patrimoine architectural varié : immeubles néo-renaissance, hôtels particuliers, anciennes centrales téléphoniques transformées en boutique-hôtels ou constructions modernes des années 60. Chacun revendique une identité propre tout en misant sur la proximité immédiate des monuments emblématiques comme le Grand Palais, l’École Militaire, les Invalides et, bien sûr, la Tour Eiffel.

Le choix va du palace historique aux adresses plus contemporaines. Voici le détail de cinq hôtels dont les caractéristiques ressortent tant pour la vue que pour les prestations : emplacement, design, restaurants et équipements bien-être.

Adresses et caractéristiques des hôtels proches de la Tour Eiffel

Le SAX — Inauguré en avril 2025 dans un immeuble néo-renaissance de 1899 et estampillé Hilton, le SAX domine l’avenue de Saxe et la place de Breteuil. Son extérieur classique cache des ambiances intérieures variées : jardin avec piscine en marbre sombre, Iconic Galerie au décor velours rouge, chambres spacieuses et high tech. Le 7e étage abrite un rooftop panoramique relié au Kinugawa Rive Gauche, restaurant franco-japonais proposant notamment carpaccio de Yellow Tail au yuzu et huîtres au ponzu et fruit de la passion, service apprécié au moment du brunch.

Le Narcisse Blanc — Adossé à l’esplanade des Invalides, cet hôtel 5 étoiles installé dans un immeuble haussmannien du boulevard de la Tour-Maubourg mise sur une atmosphère Art nouveau et un esprit boudoir. L’établissement compte 30 chambres et 7 suites, certaines avec terrasse, et propose un restaurant sous verrière ainsi qu’un spa intimiste signé Anne Semonin, avec piscine à nage à contre‑courant, sauna, jacuzzi et cabine de soins.

Le Cinq Codet — Transformée d’une ancienne centrale téléphonique des années 30, cette adresse conçue par le designer Jean-Philippe Nuel affiche des lignes inspirées de l’Art déco et du modernisme de l’entre‑deux‑guerres. Les volumes, mezzanines et larges baies s’ouvrent sur les monuments voisins. La Suite Dôme comprend une terrasse avec jacuzzi chauffé et vue directe sur la Tour Eiffel ; le spa de l’hôtel est décrit comme un espace « suspendu à ciel ouvert » spécialisé dans les massages relaxants.

Le Shangri‑La — Installé dans l’ancien hôtel particulier du prince Roland Bonaparte sur l’avenue d’Iéna, le palace a conservé un style Louis XIV réaménagé par Pierre‑Yves Rochon. Outre des vues étendues sur la Tour Eiffel et d’autres monuments parisiens, il propose un spa de grande envergure, des chambres spacieuses et une offre culinaire reconnue, incluant un restaurant chinois deux étoiles Michelin et une brasserie sous une coupole attribuée à Gustave Eiffel.

Pullman Paris Tour Eiffel — Construit dans les années 60 à moins de 500 mètres du pilier sud, le Pullman est un hôtel design ultra connecté qui compte 430 chambres et suites. Réputé pour accueillir célébrités, il offre des suites avec vues privilégiées (Deluxe, Trocadéro, Penthouse Eiffel) et un rooftop, le 10e Ciel, fréquenté pour contempler les illuminations et les feux d’artifice de la Tour Eiffel.