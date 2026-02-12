Paris : nos hôtels coups de cœur pour un week-end romantique

Week-end romantique à Paris : cinq hôtels cinq étoiles et boutiques hôtelières, nichés dans les quartiers les plus prisés de la capitale, se distinguent par leur atmosphère intimiste, leurs restaurants et leurs espaces de bien‑être, offrant des adresses idéales pour une escapade en couple.

Ces établissements, situés entre les Invalides, les Grands Boulevards, les Champs‑Élysées et le Triangle d’Or, marient histoire, décor soigné et prestations haut de gamme. Piscines intérieures, spas signés, terrasses avec vue sur les toits parisiens ou restaurants de renom sont autant d’atouts qui caractérisent ces adresses et expliquent leur réputation auprès des voyageurs en quête d’un séjour à deux.

Le choix porte ici sur cinq maisons présentées pour leurs atouts romantiques et leur ancrage patrimonial ou stylistique : Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa, La Maison Favart, Monsieur George, Saint James et le Barrière Fouquet’s Paris. Chacune propose un univers propre, entre boudoir Art nouveau, frivolité lyrique, dandy british, château urbain et glamour du Triangle d’Or.

Cinq adresses pour un séjour à deux

Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa se présente comme un écrin inspiré par Cléo de Mérode et la Belle Époque. Implanté dans un immeuble haussmannien à proximité de l’esplanade des Invalides, l’hôtel compte 37 chambres et suites décorées dans un esprit boudoir Art nouveau mêlé au confort contemporain. L’établissement accueille un restaurant sous une verrière d’époque et un spa de style Art déco équipé d’une piscine, d’un bain à bulles et d’une cabine de soins. La suite « Les Toits de Paris » offre une terrasse avec vue sur les toits, l’esplanade des Invalides et, au loin, la place de la Concorde.

La Maison Favart, hôtel 4 étoiles du 2e arrondissement, se trouve face à l’Opéra‑Comique. Conçu « comme une maison », il rend hommage à Charles‑Simon Favart, directeur de l’Opéra‑Comique sous Louis XV. Le décor, inspiré du XVIIIe siècle, associe meubles d’époque, lustres à pampilles et tissus somptueux ; le rouge théâtral revient dans les chambres et suites, qui dominent les Grands Boulevards et les passages couverts typiques du quartier.

Monsieur George occupe un immeuble haussmannien de la rue Washington, proche des Champs‑Élysées. Signé par la décoratrice Anouska Hempel, ce boutique‑hôtel joue la carte du dandy british et de l’élégance parisienne, avec étoffes sombres, dorures et miroirs. Certaines chambres disposent d’un balcon, d’une verrière ou d’une vue panoramique sur Paris et la Tour Eiffel. Le restaurant est porté par le chef Florian Gravelle, récompensé d’une étoile Michelin, et l’hôtel abrite un petit spa installé sous les voûtes d’une ancienne cave, avec sauna, hammam et deux cabines de soins Lymphea.

Saint James est présenté comme l’unique château‑hôtel de la capitale. Construit en 1890 entre l’avenue Foch et l’avenue Victor Hugo, l’hôtel particulier a connu plusieurs vies avant sa transformation en Relais & Châteaux. Le style intérieur conjugue néoclassicisme et Art déco : chambres aux papiers peints japonisants ou motifs floraux, parquets à la Versailles et hautes hauteurs sous plafond. Le spa signé Guerlain comprend une piscine éclairée par une verrière, et l’établissement abrite le restaurant étoilé Bellefeuille, en lisière du bois de Boulogne.