Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 1er au dimanche 7 août 2022

Une nouvelle semaine vient encore de s’ouvrir. Que nous réserve-t-elle? Allons à la découverte des prévisions astrales de cette première semaine du huitième mois de l’année 2022

Bélier

Votre caractère susceptible vous fera prendre la mouche à tout bout de champ. Un penchant qui touchera en particulier les ascendants Capricorne. Ne vous laissez pas entrainer dans une spirale négative, relativisez ! Votre égo a souvent le dernier mot et cela peut parfois vous faire défaut. Rassurez-vous, ce désordre émotionnel ne va pas durer. La prise de conscience est l’étape clé. Un rien vous agace ? Respirez un bon coup et passez rapidement à autre chose. C’est facile, vous verrez !

Taureau

De bonnes ondes. Les vibrations cosmiques de l’été sont ultra-fortes en émotions. Mars vous fait rougir de plaisir sous les acclamations d’un public conquis, conjoint, amis, nouvel et heureux élu. Quant à Vénus, son pouvoir en Cancer s’étend à des projets inédits, innovants que vous êtes appelée à diriger. Le plus : côté pro vos actions font forte impression, tant par leur efficacité que par leur rapidité d’exécution.

Gémeaux

Beaucoup de personnes croient qu’en laissant les choses se décanter, tout finit par s’arranger. Cela peut fonctionner dans une petite famille. Certes, les fratries nombreuses possèderont des repères pour distinguer celui qui ne va pas, celle qui reste amoureuse, ceux qui ont besoin d’un coup de pouce financer. Dans tous les cas, pour éviter qu’un malaise perdure, vous devez réagir rapidement. Dialogue, soutien, empathie. Avec de tels ingrédients, d’une semaine à l’autre, tout peut s’arranger en un temps record.

Cancer

A flots. Célibataire, jetez la bouteille à la mer et vous à l’eau si vous en pincez pour quelqu’un. Un peu de provocation pour créer la connexion et le tour est joué. En couple, Mars émulsionne les sentiments, on ne s’entend pas sur tout mais on fait tout pour s’entendre. Les contraires sont complémentaires. Le plus : un avantage financier vous permet de profiter de vos journées, sans craindre de devoir vous restreindre.

A Lire Aussi:Horoscope: les prévisions astrales du mois d’Août 2022

Lion

Côté santé, cette semaine est une semaine à risques ! Les petits accidents se multiplient et pourraient rapidement devenir dangereux si vous n’y prêtez pas attention. Une attention redoublée en traversant la rue ou en portant votre café brûlant du matin vous évitera bien des désagréments et devrait vous permettre de passer cette semaine sans risquer plus qu’un petit bobo. Côté moral, vous avez récemment appris une bonne nouvelle qui vous fait planer au-dessus du quotidien, et vous avez la tête dans les nuages.

Vierge

De mémoire. Confiance, optimisme et insouciance sont les trois mots-clés à mémoriser. Confiance en vous et en vos chances de succès. Optimisme de la volonté à atteindre le but fixé. Insouciance à intervalle régulier pour lâcher prise et laisser les paramètres extérieurs œuvrer en votre faveur. Le plus : ouvrez l’œil, il est possible de réaliser une bonne affaire dans un contexte ou cadre inédit.

Balance

Pluton dans votre ciel vous fait douter de votre pouvoir de séduction. En couple, vous estimez que votre partenaire porte sur vous un regard dépourvu d’admiration. Cela vous incite à chercher ailleurs la reconnaissance que vous méritez. Célibataire, vous vous contentez d’allumer une flamme dont vous vous détournez par la suite. Vous nourrissez un besoin égoïste de plaire, quitte à blesser des cœurs au passage. L’heure est à la reconquête d’une estime de vous-même que vous paraissez avoir perdue.

Scorpion

En fuite. Vous pensez léger, une manière de ne pas vous en faire et d’éluder les difficultés. Prudence, méfiance, le stress peut vous rattraper par un contentieux qui refait surface. Mercure en Lion crée des tensions avec l’obligation de régler la question, cette fois dans les plus brefs délais. Le plus : on vous rend volontiers service, n’hésitez pas à demander un coup de main en cas de pépin.

A Lire Aussi:Astrologie: découvrez le calendrier Fêzan du mois d’Août 2022

Sagittaire

« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn » … Vous avez mauvaise conscience. La présence de la lune dans votre ciel indique que l’une de vos mauvaises actions risque de refaire surface. Un sentiment de culpabilité vous pousse à éviter votre partenaire, vous n’osez plus soutenir son regard. C’est le moment de faire preuve de courage et de diplomatie… Célibataire, vous n’assumez pas bien ce que vous êtes. Vous paraissez vous chercher encore, comme si vous étiez adolescent. Vous vous étudiez trop.

Capricorne

Le micro à la main. Soirées Karaoké, Mars affiche les paroles en vous laissant la liberté de chanter. Cœur ou job, le cadre est solide, sécurisé, vous pouvez à loisir sortir de votre zone de confort sans craindre un pépin. Au contraire, le problème peut se poser si vous cédez à la routine, voire à l’ennui. Le plus : le passé revient vers vous avec une offre intéressante à vous soumettre, dans un secteur que vous appréciez.

Verseau

Vous avez tendance à considérer votre partenaire comme un professeur, ou pire, un parent. Vous lui obéissez, vous laissez sermonner par lui, abdiquant progressivement tous vos pouvoirs, érigeant l’inégalité en mode de vie. Mars bien aspectée sera de bon conseil pour vous aider à reprendre le dessus. Vous devez apprendre à défendre vos opinions et à les imposer, sans quoi vous finirez englouti. Ce serait dommage car votre personnalité singulière et généreuse ne mérite pas de tomber dans l’oubli.

Poissons

Forcez le destin. Dans le sac de plage de la petite sirène, on trouve des envies de nouveauté. En Taureau, Mars vous suggère d’abord de faire l’inventaire, videz tout, faites le tri en gardant l’essentiel. Les contraintes jetées, provoquez la chance et le changement par des initiatives créatives. Le plus : le bouche à oreille fonctionne bien pour creuser des pistes susceptibles de vous intéresser.