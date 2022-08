Horoscope : les prévisions astrales du mois d’Août 2022

Un nouveau mois vient de s’ouvrir. Argent, bonheur, Amour,… Découvrez dans cet article toutes les prévisions astrologiques pour ce huitième mois de l’année 2022.

Bélier

En août, on se repose en marquant une pause pour réfléchir à un avenir plus conforme à ses désirs. Jupiter et Saturne poursuivent leur course dite « rétrograde ». Si voyage il y a, il est d’abord intérieur et se traduit par la volonté d’un retour à soi salutaire. L’envie de donner du sens et de la cohérence à vos actions vous amène à changer de direction. En Gémeaux, à partir du 21 et jusqu’à la fin de l’année, Mars pique votre curiosité en vous entraînant vers d’autres secteurs d’activités. Mars c’est aussi la libido, au plus haut avec des câlins à la fois espiègles, variés et répétés. C’est l’été, il faut en profiter.

Taureau

Les personnes de votre signe devront se remonter les manches pendant ce mois d’août. En effet, l’activité professionnelle reviendra au premier plan. Beaucoup de sueur mais également de créativité au programme. Cupidon, quant à lui, ne brillera pas par ses prises d’initiative et se montrera plutôt discret.

Gémeaux

Août est un mois déterminant avec des choix majeurs à faire et un tout autre cap à définir avant la rentrée. Si rien de concret ne se met en place, vos idées fusent, vous avez un nouvel avenir en ligne de mire. En recul depuis peu Jupiter préfère la réflexion à l’action, le temps pour vous de réunir les moyens dont vous avez besoin pour amorcer votre virage. Le 21, Mars entre en scène, attendez-vous à multiplier les expériences avant de cibler celle qui colle à vos attentes. C’est enrichissant mais vous courez le risque de vous disperser si vous n’adoptez pas d’entrée une méthode prudente et minutieuse.

Cancer

Envie de souffler ? Pas sûr pourtant que cette période soit synonyme d’accalmie pour les personnes de votre signe zodiacal. Surtout pendant des deux dernières semaines. Entre l’effervescence au travail et la rentrée à préparer, vous allez avoir du pain sur la planche. Quant aux finances, il va falloir faire preuve d’un peu plus de rigueur.

Lion

En août, la marche arrière de Jupiter renforce vos efforts et vos convictions. Plus que jamais vous savez ce que vous voulez, opiniâtre à montrer ce que vous valez. C’est l’été, les vacances mais les ambitions sont tournées vers d’autres horizons, à même d’améliorer votre situation. Le 12, Vénus fait passer la vie sociale à l’arrière-plan, l’amour occupe vos pensées et le terrain par des initiatives romantiques. Vous surprenez, enchantez, exaucez, votre conjoint est aux anges. Autour du 21, vous avez un vrai challenge à relever, convaincre, conquérir ou regagner la confiance si le dialogue est rompu.

Vierge

Après un mois de juillet très prenant, les personnes de votre signe trouveront, en ce mois d’août, un havre de paix bien mérité. Elles parviendront à lâcher prise. Cet état d’esprit sera propice aux amours. Qu’elles soient en couple ou célibataire. Et comme les finances seront positives, rien ne les arrêtera dans leur séduction. Chaud devant !

Balance

En août, vous rayonnez ! Sous l’influence du Soleil puis de Vénus en Lion, vous dégagez une aura toute particulière, un subtil mélange de grâce et de générosité. Les amitiés sont spontanées, les attirances réciproques. Ces effets ensoleillés renforcent la complicité à la veille de la rentrée.

Scorpion

A l’instar des dernières semaines, ce mois d’août sourira à votre signe. Dans une forme sans précédent, vous vous montrerez affable avec vos proches. Le domaine amoureux sera également favorisé. Hélas, au niveau des finances, une épreuve vous attend en fin de mois. Il faudra mettre la main à la poche.

Sagittaire

L’amour occupe vos pensées, avant de revenir dans les conversations. Du 12 au 31, Vénus exalte vos sentiments. Vous prouvez votre attachement par des initiatives concrètes, audacieuses et généreuses, votre partenaire s’en émeut. En Vierge, à partir du 5, Mercure vous amène à régler des questions administratives en faveur de votre entourage. Les démarches sont fastidieuses mais votre détermination permet d’obtenir satisfaction. Le 21, Mars fait irruption en Gémeaux, les relations deviennent votre talon d’Achille. Prudence que l’on ne trahisse pas votre confiance, ne l’accordez pas trop vite.

Capricorne

Ce mois d’août sera le terrain de nouvelles expériences pour les personnes de votre signe. Curieuses et enthousiastes, elles auront soif de découvertes, d’inédits. De nouveaux horizons s’annoncent. Dans le domaine professionnel comme personnel. Quant aux finances, il faudra éviter des dépenses inconsidérées. Une rigueur qu’il ne sera pas toujours facile de respecter…

Verseau

Des dilemmes concrets posent problème. Ils ne peuvent être résolus qu’en acceptant de faire des compromis. Côté cœur, on peut s’aimer sans être d’accord sur tout et partager de bons moments en dépit de goûts différents. À partir du 12, Vénus en Lion met l’accent sur la nécessité de bien gérer le budget. Les vacances ne doivent pas faire oublier les impératifs de la rentrée et les obligations à honorer. En s’installant dès le 21 et jusqu’à la fin de l’année en Gémeaux, Mars apporte de la souplesse à vos activités. Plans B et système D vous aident à tirer votre épingle du jeu en tout lieu.

Poissons

Après une période plutôt introspective en juillet, vous vous ouvrirez davantage vers l’extérieur. Ce qui vous apportera un bénéfice dans tous les domaines de votre vie. Cette période sera cependant une transition. Ce n’est qu’en septembre que ces changements très positifs trouveront écho. La patience est donc de mise pendant ce mois d’août.