Astrologie : découvrez le calendrier Fêzan du mois d’Août 2022

Voici un nouveau mois qui vient de s’ouvrir. Et comme à l’accoutumée, Benin Web Tv vous présente le calendrier lunaire Fêzan du mois d’Août 2022. Découvrez ce qu’il vous réserve au cours de ce nouveau mois.

Le Fêzan est un calendrier ancestral basé sur l’apparition lunaire. Il décrit l’essence de la vie de l’homme sur terre. Composé de neuf (09) jours et telle une boussole, il vous oriente et éclaire dans le choix au mieux des jours correspondant pour chaque évènement et moment de la vie. Voici celui du mois d’Août 2022.

1 août 2022 lundi Vo Jour favorable 2 août 2022 mardi Akoue / Houe Jour défavorable 3 août 2022 mercredi Bo Jour favorable 4 août 2022 jeudi Hin / Fo Jour défavorable 5 août 2022 vendredi Fa Jour favorable 6 août 2022 samedi Medjo Jour favorable 7 août 2022 dimanche Mekou Jour défavorable 8 août 2022 lundi Vodoun Jour favorable 9 août 2022 mardi Azon Jour défavorable 10 août 2022 mercredi Vo Jour favorable 11 août 2022 jeudi Akoue / Houe Jour défavorable 12 août 2022 vendredi Bo Jour favorable 13 août 2022 samedi Hin / Fo Jour défavorable 14 août 2022 dimanche Fa Jour favorable 15 août 2022 lundi Medjo Jour favorable 16 août 2022 mardi Mekou Jour défavorable 17 août 2022 mercredi Vodoun Jour favorable 18 août 2022 jeudi Azon Jour défavorable 19 août 2022 vendredi Vo Jour favorable 20 août 2022 samedi Akoue / Houe Jour défavorable 21 août 2022 dimanche Bo Jour favorable 22 août 2022 lundi Hin / Fo Jour défavorable 23 août 2022 mardi Fa Jour favorable 24 août 2022 mercredi Medjo Jour favorable 25 août 2022 jeudi Mekou Jour défavorable 26 août 2022 vendredi Vodoun Jour favorable 27 août 2022 samedi Medjo Jour favorable 28 août 2022 dimanche Mekou Jour défavorable 29 août 2022 lundi Vodoun Jour favorable 30 août 2022 mardi Azon Jour défavorable 31 août 2022 mercredi Vo Jour favorable