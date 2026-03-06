Benin Web TV
Vendredi 6 mars 2026, l’avocat de Jimmy Lai a annoncé que son client renonçait à faire appel de sa condamnation à vingt ans de prison, sans en livrer les motifs.

Le · MàJ le
Hong Kong : Jimmy Lai renonce à faire appel de sa condamnation
L’intéressé, ancien patron de la presse hongkongaise connu pour son soutien au mouvement prodémocratie, est le fondateur du quotidien Apple Daily, qui a depuis cessé ses parutions.

La justice l’avait reconnu coupable le 9 février 2026 pour collusion avec des forces étrangères et pour publication séditieuse, des chefs d’accusation liés à la loi sur la sécurité nationale introduite par Pékin.

La peine de vingt ans infligée à Jimmy Lai constitue, à ce jour, la sanction la plus lourde prononcée dans des affaires relevant de cette législation.

Lors de l’annonce publique, l’équipe de défense s’est contentée d’indiquer l’absence d’appel sans préciser les raisons de cette décision, laissant la suite de la procédure et ses répercussions politiques à observer.

