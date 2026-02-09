Hong Kong : Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison pour collusion avec l’étranger et publication séditieuse

Le 9 février, un tribunal de Hong Kong a prononcé une peine totale de vingt ans de prison à l’encontre de Jimmy Lai, ancien magnat de la presse pro-démocratie. Le fondateur du journal Apple Daily, aujourd’hui disparu des kiosques, a été jugé coupable de collusion avec des forces étrangères et de diffusion de propos séditieux.

Cette décision est intervenue malgré les appels au secours venus de l'étranger : le Royaume‑Uni, les États‑Unis et plusieurs acteurs de la société civile avaient demandé sa libération. L'homme d'affaires risquait en théorie la prison à vie, tant les accusations portées contre lui étaient lourdes.

Cette décision est intervenue malgré les appels au secours venus de l’étranger : le Royaume‑Uni, les États‑Unis et plusieurs acteurs de la société civile avaient demandé sa libération. L’homme d’affaires risquait en théorie la prison à vie, tant les accusations portées contre lui étaient lourdes.

Les condamnations retenues contre Jimmy Lai remontent à une déclaration de culpabilité prononcée le 15 décembre dernier, au terme d’un procès qui a suscité une vive inquiétude parmi les défenseurs des libertés. Pour ces derniers, l’issue judiciaire symbolise une atteinte grave à la liberté de la presse, que Hong Kong revendiquait depuis longtemps.

Enjeux et réactions

Les observateurs internationaux ont souligné que ce dossier dépasse le sort individuel du journaliste‑entrepreneur : il illustre des tensions profondes entre autorités et médias critiques. Les appels de Londres et de Washington, ainsi que les protestations d’ONG, n’ont pas suffi à infléchir le cours de la procédure pénale.

La fermeture d’Apple Daily, autrefois voix majeure du mouvement prodémocratie, a renforcé l’impression d’un durcissement du cadre médiatique. Pour de nombreux militants et experts, la peine infligée à Lai envoie un signal fort quant aux marges de manœuvre restantes pour les journalistes et les organes de presse indépendants dans la région.