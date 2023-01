Hommages au Roi Pelé: le premier « Stade Pelé » au Cap-Vert 

Le Cap-Vert a renommé son stade, l’Estádio Nacional, en « Stade Pelé » en hommage au Roi Pelé décédé la semaine dernière. Un souhait du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Dans son message pour rendre hommage à la légende brésilienne, Pelé, décédée jeudi dernier des suites d’un cancer à l’âge de 82 ans, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé à ce que chaque pays rebaptise au moins un de ses stades du nom du triple champion du monde. Un vœux qui n’a pas pris du temps à se réaliser…..en tout cas en Afrique.

Très adulé sur le continent, l’idole de Santos a été immortalisée par le Cap-Vert. Les autorités locales ont en effet annoncé qu’ils vont rebaptiser un de leurs stades. Inauguré en 2014, l’Estádio Nacional (15 000 places), situé dans la capitale, à Praia, va ainsi prendre le nom d’ «Estádio Pelé».

«En hommage à – et en reconnaissance de – cette grande figure, qui nous ennoblit tous, j’exprime notre intention de nommer notre stade national ‘Estádio Pelé’, une initiative qui, je crois, sera suivie par plusieurs autres pays dans le monde», a lancé le premier ministre cap-verdien José Ulisses Correia e Silva dans des propos rapportés par le site de la FIFA.

«Pelé était et sera toujours quelqu’un que tout le monde admire, au Brésil, dans les pays lusophones et dans le reste du monde. C’est une icône qui rassemble plusieurs générations.» «Merci beaucoup, le Cap-Vert !», a réagi Infantino en saluant un «geste pionnier».

Élu joueur du siècle par la FIFA

Considéré comme l’une des plus grandes stars du football, Pelé a notamment remporté à trois reprises la Coupe du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970. Elu joueur du siècle par la FIFA, l’idole de Santos aura inspiré plusieurs générations qui ont tous adopté sa virtuose et ses qualités athlétiques exceptionnelles. Au cours de sa carrière, l’attaquant brésilien a marqué 767 buts en 831 matchs officiels.