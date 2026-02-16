Hinaupoko Devèze : coup de foudre dans le showbiz

Le 6 décembre 2025 restera une date marquante pour Hinaupoko Devèze : ce soir-là, sur la scène du Zénith d’Amiens, la jeune Tahitienne a été sacrée Miss France 2026. Depuis, la lauréate de 23 ans enchaîne manifestations publiques, interviews et séances de dédicaces, multiplie les bains de foule et a retrouvé, chez elle à Papeete, des milliers de personnes venues l’acclamer.

Placée sous la marraine de Camille Cerf, Miss France 2015, Hinaupoko Devèze concentre l’attention médiatique depuis son sacre. Sur le plateau de l’émission L’invité, diffusée sur TV5Monde et animée par Patrick Simonin, la reine de beauté est revenue sur sa victoire et sur le retentissement de cet événement dans sa vie. Le parcours médiatique entamé il y a deux mois inclut rencontres officielles et déplacements, ainsi qu’un rythme soutenu d’apparitions publiques.

La jeune Miss, qui succède dans l’histoire aux figures connues du concours comme Mareva Galanter (Miss France 1999) et Vaimalama Chaves (Miss France 2019), a aussi évoqué ses liens à la Polynésie française et son attachement familial au concours. Lors de l’enregistrement pour TV5Monde, elle a rappelé avoir suivi l’émission depuis l’enfance avec ses parents, soulignant l’importance symbolique de son élection pour sa famille.

Hinaupoko Devèze : ses larmes face à Ahmed Sylla

Invité surprise du plateau, l’humoriste Ahmed Sylla, ancien membre du jury de Miss France, a fait une entrée qui a provoqué l’émotion de la nouvelle Miss. Selon les images et les propos tenus lors de l’émission, son arrivée a déclenché les larmes d’Hinaupoko, visiblement très émue par la rencontre. Ahmed Sylla s’est excusé auprès d’elle, déclarant être « très ému, très heureux », puis est allé chercher des mouchoirs pour la consoler.

Sur le plateau, l’humoriste a exprimé son admiration en des termes élogieux, affirmant qu’il la considérait comme « une très très belle personne » et qu’il était fier de la voir représenter l’année 2026. De son côté, Hinaupoko a confié qu’il aurait été « un honneur » de le rencontrer et a avoué, avec émotion et un sourire, que la situation la rendait sensible au point de la faire pleurer.

Les échanges ont mêlé souvenirs personnels et signes de reconnaissance mutuelle : Ahmed Sylla a rappelé son attachement au concours en tant qu’ancien membre du jury, et Hinaupoko a expliqué que le concours constituait pour elle un « rendez-vous familial » qu’elle partageait avec sa mère et son père depuis l’enfance. Les moments de l’émission ont alterné confidences sur son parcours et réactions spontanées à la surprise du plateau, retranscrivant l’émotion du face‑à‑face entre la lauréate et l’artiste.