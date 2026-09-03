Himalaya : plus de 1 200 morts après une crue dévastatrice entre le Népal et la Chine

Le bilan de la crue dévastatrice qui a frappé la frontière entre le Népal et le Tibet depuis le 26 août s’élevait, jeudi 3 septembre, à 1 280 morts et 5 624 disparus, selon un nouveau décompte communiqué par les autorités népalaises et les médias d’État chinois, en forte hausse par rapport à la veille.

Côté népalais, l’autorité chargée des situations d’urgence a fait état de 1 259 morts et d’un nombre de disparus en forte progression au cours des dernières vingt-quatre heures, à 5 083 personnes. Les médias d’État chinois ont, de leur côté, recensé 21 morts et 541 disparus dans le territoire du Tibet, portant le bilan combiné des deux pays à 1 280 morts et 5 624 disparus.

Parmi les disparus figurent des centaines de ressortissants étrangers, la zone frontalière touchée étant prise par de nombreux randonneurs et touristes au moment de la catastrophe.

La catastrophe a été déclenchée par l’effondrement d’un pan de glacier à environ 5 200 mètres d’altitude dans l’Himalaya. Les blocs de glace et de roche ont dévalé sur près de 1 200 mètres avant de heurter la rivière Lhende, côté tibétain, dont le lit a été temporairement obstrué. La rupture de ce barrage naturel a libéré une vague destructrice en aval.

Des districts frontaliers ravagés

Au Népal, les districts de Rasuwa, Nuwakot et Dhading, le long de la frontière avec la Chine, ont été les plus touchés, avec des localités comme Timure et Syapru Besi en grande partie détruites. Le niveau de la rivière Trishuli avait grimpé de neuf mètres en seulement trente minutes au moment de la crue, selon des données hydrologiques rapportées par la presse locale. Le comté chinois de Gyirong, de l’autre côté de la frontière, a également été durement frappé.

Près de 12 000 personnes ont été secourues depuis le début de la catastrophe grâce aux opérations menées conjointement par le Népal et la Chine, tandis que les recherches se poursuivent le long des cours d’eau touchés pour retrouver les personnes toujours portées disparues.