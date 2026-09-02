Le bilan de la crue au Népal et au Tibet s’alourdit encore à 1 225 morts et 4 757 disparus

Le bilan de la crue dévastatrice survenue il y a une semaine à la frontière entre le Népal et le Tibet s’est encore alourdi, atteignant 1 225 morts et 4 757 disparus au total, selon un nouveau bilan provisoire diffusé mercredi 2 septembre. Côté népalais, l’autorité de gestion des situations d’urgence fait état de 1 204 morts et 4 216 disparus. Les médias d’État chinois ont pour leur part recensé 21 morts et 541 disparus côté tibétain.

La catastrophe a été déclenchée le 26 août par l’effondrement d’un glacier dans l’Himalaya, à la frontière sino-népalaise, provoquant une vague soudaine qui a dévasté plusieurs vallées, notamment dans le district népalais de Rasuwa. Des milliers de sauveteurs restent mobilisés pour rechercher d’éventuels survivants, même si l’espoir de retrouver des rescapés s’amenuise au fil des jours, selon les autorités népalaises.

Les bilans, encore provisoires, sont susceptibles d’évoluer dans les prochains jours à mesure que se poursuivent les opérations de recherche et l’identification des victimes.

Une zone difficile d’accès pour les secours

La région touchée, à la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet, en Chine, est particulièrement difficile d’accès en raison du relief montagneux de l’Himalaya, ce qui complique les opérations de secours et retarde l’établissement d’un bilan définitif.