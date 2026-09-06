Iran: les Gardiens de la Révolution disent avoir attaqué un drone naval américain

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique iranienne, ont annoncé dimanche 6 septembre 2026 avoir attaqué un drone naval américain qui tentait, selon eux, de pénétrer dans une « zone protégée » du détroit d’Ormuz, selon un communiqué relayé par l’agence officielle Irna et la télévision d’État iranienne.

Les Gardiens de la Révolution « ont attaqué un véhicule de surface militaire américain sans pilote (navire téléopéré) qui tentait de pénétrer dans la zone protégée du détroit d’Ormuz », ont-ils écrit dans ce communiqué.

Cette annonce intervient au lendemain de frappes américaines contre trois pétroliers iraniens dans le Golfe, que le Pentagone a présentées comme des représailles. L’armée américaine affirme avoir « neutralisé de façon permanente » deux de ces navires et « entièrement détruit » un troisième, les accusant d’avoir servi à financer, à hauteur de plusieurs milliards de dollars selon elle, les opérations des Gardiens de la Révolution et de groupes qui leur sont alliés.

Ces incidents s’inscrivent dans une escalade prolongée dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole échangé dans le monde, depuis le déclenchement du conflit entre les États-Unis et l’Iran fin février 2026. Washington avait notamment imposé un blocus naval aux ports iraniens en avril, avant qu’un accord de cessez-le-feu conclu à la mi-juin ne s’effondre début juillet, chaque camp accusant l’autre d’avoir rompu la trêve.

Washington n’avait pas réagi publiquement, dimanche, à l’annonce des Gardiens de la Révolution.