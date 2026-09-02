Égypte: le bilan d’un accident de bus dans le Sinaï s’alourdit à au moins 21 morts

Un accident de bus survenu mercredi 2 septembre 2026 sur la route reliant les villes touristiques de Dahab et Nouweiba, dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, a fait au moins 21 morts, selon un bilan révisé communiqué par le ministère égyptien de la Santé et rapporté par l’agence Reuters. Une vingtaine d’autres personnes ont été blessées.

Le bilan avait d’abord été fixé à 16 morts et 28 blessés dans la matinée, avant d’être revu à la hausse au fil de la journée. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar, a précisé que vingt ambulances avaient été dépêchées sur place pour évacuer les blessés et leur prodiguer les premiers soins.

Selon le média saoudien Arab News, qui cite des sources jordaniennes, le bilan pourrait atteindre 22 morts, dont dix ressortissants jordaniens. Le bus transportait 43 passagers, dont 22 Jordaniens, précise la même source. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a confirmé que des ressortissants du pays comptaient parmi les victimes, sans donner de bilan définitif de son côté.

Les causes de l’accident n’ont pas été précisées par les autorités égyptiennes. Les accidents de la route sont fréquents dans le pays, où les infrastructures routières sont souvent jugées vétustes.

Le bilan est susceptible d’évoluer, les autorités égyptiennes n’ayant pas communiqué de bilan définitif plus de douze heures après l’accident.