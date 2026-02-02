Himad Abdelli rejoint l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance d’Angers SCO. Le milieu de terrain algérien, âgé de 26 ans, a signé un contrat courant jusqu’en juin 2030 après un transfert évalué autour de 3 millions d’euros, bonus compris. Arrivé dans les Bouches-du-Rhône le 2 février 2026, il portera le maillot numéro 8.

Le club phocéen décrit un joueur doté d’une technique affirmée, d’une excellente lecture du jeu et d’un sens du volume de course important, des qualités susceptibles d’apporter un supplément de mobilité et de créativité au milieu marseillais. Son profil cadre avec les attentes de l’encadrement dirigé par Roberto De Zerbi, qui cherchait à densifier son entrejeu.

Formé au Havre AC, Abdelli s’est imposé à Angers où il a franchi la barre des 100 rencontres professionnelles et a été distingué dans l’équipe-type de Ligue 2 en 2024. International algérien depuis 2023, il poursuit une trajectoire ascendante et se prépare à assumer de nouvelles responsabilités sous le maillot olympien.

Apports et perspectives

Polyvalent, Abdelli peut évoluer à différents postes du milieu, ce qui offrira à De Zerbi davantage de solutions tactiques selon les systèmes et les adversaires. Sa capacité à combiner conservation du ballon et projection vers l’avant le rend intéressant pour des phases de transition rapide, tandis que son endurance promet de soutenir le rythme sur l’ensemble d’un match.

Au-delà de l’aspect purement sportif, sa venue augmente la rotation possible dans un effectif engagé sur plusieurs fronts. Reste à voir comment il s’intégrera au collectif marseillais et quel rôle précis lui sera confié au fil des semaines, alors que le club vise à consolider sa place dans le championnat et ses ambitions en compétitions domestiques et européennes.