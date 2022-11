Hervé Renard : « Je ne suis pas Zidane, je ne peux pas me permettre cela »

Dans une interview accordée à BeIn sport, Hervé Renard a expliqué pourquoi il n’a jamais entrainé une grande équipe alors qu’il collectionne les succès avec les sélections nationales.

Reconnaissable par sa chemise blanche, Hervé Renard est sans doute un grand entraineur. Auteur de 2 CAN remportées avec deux sélections différentes, le technicien français l’a encore démontré dans cette Coupe du monde 2022 lors de la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine (2-1). Son discours aux joueurs dans le vestiaire, musclé mais motivateur, en témoigne à suffisance.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Costa Rica Fifa Coupe du Monde Belgique - - Maroc Fifa Coupe du Monde Croatie - - Canada Fifa Coupe du Monde Espagne - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Argentine 2 0 Mexique Fifa Coupe du Monde France 2 1 Danemark Fifa Coupe du Monde Pologne 2 0 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Tunisie 0 1 Australie

Et pourtant, le « sorcier blanc » a du mal à exporter son talent dans les grandes nations. L’ancien défenseur de Caen n’a jusqu’ici managé que des équipes de niveau moyen: la Zambie (2008-2010 et 2011-2013), l’Angola (2010-2011), la Côte d’ivoire (2014-2015), le Maroc (2016-2019) et l’Arabie Saoudite depuis 2019.

Une anomalie qu’a expliquée Hervé Renard au micro de BeIn sport: « Je ne suis pas un entraîneur avec un CV qui puisse choisir où il a envie d’aller, comme Zidane. Je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau, capables de jouer un titre, peut-être un championnat d’Europe. C’est mon ultime conviction », a déclaré le Français.

Peut-être qu’Hervé Renard sera contacté par une grande nation de foot si l’Arabie Saoudite remporte cette Coupe du monde. Pour l’heure, les Faucons sont en quête de leur qualification pour les huitièmes de finale qu’ils tenteront d’arracher, mercredi prochain face au Mexique.