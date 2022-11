Hervé Renard: « J’ai demandé à mes joueurs s’ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi »

Dans un entretien accordé à Eurosport, le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard a révélé son discours à ses joueurs à la mi-temps du match contre l’Argentine.

Ça a été la première grosse sensation de cette Coupe du monde 2022. L’Arabie Saoudite s’est imposé contre l’Argentine (2-1) lors de première journée du groupe C. Si l’exploit a bousculé toute la planète foot, tout avait pourtant très mal commencé pour les Saoudiens, qui ont encaissé un but dès l’entame du match sur un penalty de Lionel Messi. Les Faucons sont même passés plusieurs fois tout proche du KO, mais leur défense piégeait idéalement les attaquants adverses. C’est donc en deuxième mi-temps que le visage du match a totalement changé. Et le discours du sélectionneur Hervé Renard en est pour beaucoup.

« J’ai dit à tous mes joueurs qu’il fallait donner encore plus. J’ai demandé à certains s’ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, ou pour disputer une Coupe du Monde et rendre fier leur pays. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu’ils ont parfois besoin d’être titillés, piqués même, qu’il faut les mettre sous pression. C’est parfois usant, je l’avoue, mais ça fonctionne parfois très bien. Je savais que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, et qu’il faudrait se montrer très efficace », a-t-il expliqué à Eurosport.

Un discours qui a visiblement fonctionné, puisque lors du second acte, l’Arabie Saoudite a totalement renversé les Argentins grâce à Saleh Al-Shehri (48è) et Salem Al-Dawsari (53è). Samedi prochain, les Verts affronteront la Pologne pour aller chercher une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Un autre discours motivateur d’Hervé Renard sera sans doute attendu.