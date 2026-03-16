Henri Sannier battu aux municipales 2026 après 49 ans à la tête de son village

Le 15 mars 2026, lors du premier tour des élections municipales, Henri Sannier a été battu à Eaucourt-sur-Somme (Somme), mettant fin à un mandat ininterrompu de 49 ans à la tête de la commune. L’ancien présentateur de l’émission Tout le sport sur France 3, maire depuis 1977, a obtenu 115 voix contre 154 pour Daniel Sablon, agriculteur et tête de la liste adverse, soit un écart de 39 voix au premier tour.

Figure locale longtemps incarnée par la continuité familiale — Henri Sannier avait succédé à son père à la mairie — sa défaite représente un changement marqué pour ce village rural des Hauts-de-France. Connu nationalement pour sa carrière télévisuelle, Sannier avait également traversé des épreuves personnelles, ayant été victime d’une grave maladie, et s’était maintenu comme premier magistrat de la commune pendant près d’un demi-siècle.

La campagne a été jugée âpre par le maire sortant. Dans des propos rapportés par la presse locale, il a reconnu sa surprise et la dureté des attaques subies : « Oui, c’est une surprise de ne pas être élu car je pensais l’être. J’ai tellement été attaqué dans la campagne… C’est la politique, je n’ai pas répondu. » Malgré la défaite, il a déclaré ne nourrir « pas d’amertume » et s’est dit prêt à aider la nouvelle équipe.

Un renouvellement local qui marque la fin d’une ère

Le scrutin marque un renversement notable dans la vie municipale d’Eaucourt-sur-Somme. Daniel Sablon, agriculteur du secteur, a recueilli la confiance d’une majorité d’électeurs au premier tour, selon les résultats relayés par la presse régionale. Interrogé, il a exprimé sa surprise et son engagement : « Les gens nous ont fait confiance. C’est un nouveau mandat qui commence. »

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Le contexte local aide à comprendre l’ampleur symbolique de ce résultat. Henri Sannier, en poste depuis 1977, avait incarné une stabilité exceptionnelle pour une commune rurale où plusieurs générations ont connu le même maire. Son double profil — personnalité médiatique et élu de terrain — en avait fait une figure singulière, mêlant notoriété nationale et ancrage local.

La victoire de M. Sablon s’est dessinée dès le premier tour, permettant d’éviter un second tour dans cette petite commune. Les chiffres officiels publiés dans la presse signalent un décrochage net pour le maire sortant, sans contestation portée dans les sources consultées.

Dans ses déclarations après le scrutin, Henri Sannier a adopté un ton résigné mais serein : « J’ai été battu, ça arrive à tout le monde. J’ai mis tout mon cœur dans cette campagne. Je n’en veux à personne. La démocratie est très bien exercée à Eaucourt. J’adore mon village et j’aiderai tant que je pourrai la nouvelle équipe. »

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Il a également évoqué des projets personnels immédiats : « C’est une nouvelle vie qui s’offre à moi. Je vais profiter de ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Je vais partir en vacances. »