Hélène Ségara : ses proches lui ont tourné le dos pendant ses problèmes de santé

Hélène Ségara , 55 ans, révèle à VSD le 13 août avoir traversé une période de détresse personnelle et professionnelle après avoir été frappée par une maladie oculaire auto‑immune . Privée de label, de manager et de ressources financières, la chanteuse a vu son entourage se retirer au moment où elle lançait, en 2022, la conception d’un nouvel album. Malgré ces difficultés et une vision partiellement altérée, elle signe un retour discographique le 28 août avec un album de duos réunissant notamment Florent Pagny et Garou.

Dans l’entretien, Hélène Ségara décrit un effondrement général autour d’elle : « Je n’avais plus personne, plus d’argent, plus de label ni de manager », confie‑t‑elle. La chanteuse dit avoir été confrontée à des « soucis de santé très costauds » et être restée sous traitement, souffrant d’une vision incomplète. Selon ses propos, certains proches l’ont abandonnée, convaincus qu’elle ne pourrait pas rebondir professionnellement.

Ce retrait de son entourage s’est ajouté à l’effondrement de ses structures professionnelles. Hélène Ségara affirme que des personnes intéressées par sa réussite se sont désintéressées lorsque sa carrière s’est fragilisée. Malgré l’absence de soutien financier et humain, elle a poursuivi la réalisation de l’album commencé en 2022 et achevé après plusieurs années de silence discographique — six ans depuis sa dernière sortie.

Reconstruction personnelle et retour musical

Dans un portrait diffusé en novembre par 50’Inside, la chanteuse avait déjà évoqué ce parcours éprouvant en des termes très personnels. Face à Isabelle Ithurburu, Hélène Ségara avait évoqué la difficulté des épreuves traversées, affirmant toutefois ne rien regretter du chemin parcouru. Les émotions étaient visibles à l’antenne, où elle a rappelé sa fierté d’avoir su se relever.

Hélène Ségara inscrit ce nouvel épisode dans une trajectoire marquée par l’indépendance. Elle rappelle avoir quitté tôt le foyer familial et élevé ses enfants sans soutien extérieur. « Je n’ai dépendu de personne dans ma vie », affirme‑t‑elle, estimant avoir puisé dans cette autonomie la capacité de mener à bien son projet malgré l’adversité.

Sur le plan artistique, le projet intitulé Hélène Ségara & Friends rassemble plusieurs voix connues du grand public. Outre Florent Pagny et Garou, l’album est présenté comme un recueil de duos qui symbolise le retour de la chanteuse sur la scène musicale après une interruption de six ans.

La date annoncée pour la sortie physique et numérique de l’album est le 28 août, publication qui suit l’entretien du 13 août accordé à VSD et le portrait diffusé en novembre sur 50’Inside.