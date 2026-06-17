Héléna va adopter un chien après sa pause médiatique

Helena , révélée par la Star Academy en 2023 et auteure de l’album Hélé, annonce une pause médiatique après une année de tournée très chargée. Entre Zéniths, concerts en métropole et escales jusqu’en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion, la chanteuse belge, devenue l’une des voix francophones les plus présentes, explique vouloir réduire sa visibilité publique tout en poursuivant son travail artistique.

Dans une interview accordée au magazine Max en avril, Helena avait déjà évoqué son intention de « s’effacer pendant un an ». Puis, au magazine Diverto, elle a résumé son calendrier : « Là je tourne jusqu’en décembre et après, je disparais. » Ces déclarations ont suscité des réactions variées chez ses fans et les observateurs du milieu musical.

Ce week-end, lors des Francofolies Esch/Alzette en partenariat avec NRJ, la chanteuse a précisé sa position pour tempérer les interprétations les plus alarmistes. Sur place, Helena a expliqué : « Quand je parle de pause, de disparaître, j’ai l’impression que c’est tout le temps hyper extrapolé. »

Pause médiatique mais activité musicale maintenue

Helena distingue clairement la « pause » médiatique d’une mise en sommeil artistique. « Je vais faire de la musique surtout. Et quand on parle de pause, on parle vraiment de pause médiatique », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle entend profiter de ce recul pour travailler sans l’agenda imposé des promotions et des obligations publiques. Après plusieurs mois d’enchaînements — concerts, interviews, rendez-vous promotionnels — elle souhaite retrouver une marge de manœuvre pour développer ses projets personnels.

La chanteuse a détaillé certains de ces projets : apprendre la guitare, perfectionner son niveau au piano et voyager. « J’ai plein de projets et j’ai envie de faire plein de choses », a-t-elle ajouté, expliquant que ces expériences ordinaires alimenteraient son écriture. Pour Helena, il est important de vivre des « choses joyeuses, tristes » afin d’avoir des sujets plus ancrés dans la vie quotidienne et non uniquement dans la vie d’artiste.

Lors de ses interventions publiques récentes, elle a insisté sur la nécessité de se reconnecter à une vie moins formatée par les tournées et les médias. « Il faut absolument que je vive des expériences un peu normales aussi, pour avoir des choses à raconter de la vie de tous les jours. On a envie d’aller toucher les gens avec des sujets qui touchent tout le monde. Il faut que je vive », a-t-elle résumé.

Parmi les décisions concrètes annoncées, Helena a confirmé vouloir agrandir sa famille avec l’arrivée d’un animal de compagnie : « Je vais prendre un chien et je vais voyager », a-t-elle déclaré, indiquant que l’adoption d’un chien figure parmi ses priorités pendant cette période de retrait médiatique.