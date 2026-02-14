Helena : le bébé qu’elle attendait tant est né vendredi 13

La 41e édition des Victoires de la Musique , retransmise hier sur France 2 et co-présentée par Cyril Féraud et Helena Noguerra, a consacré plusieurs artistes féminines et enregistré une audience en forte baisse : 1,62 million de téléspectateurs pour la première partie et 1,26 million pour la seconde, soit un recul de plus de 1,25 million par rapport à l’année précédente.

Sur le plan des récompenses, Helena a vécu une soirée marquante. Elle a remporté le prix de la Chanson originale de l’année et, quelques heures avant la cérémonie, a appris la naissance de sa nièce. La lauréate a partagé sa joie en soulignant l’importance de sa famille et de son équipe : « Ma nièce est née ce matin, je savais que cette journée allait être belle », a-t-elle déclaré, ajoutant son émotion pour ceux qui l’entourent depuis deux ans et reconnaissant que certains ont cru en elle « peut-être avant moi-même ».

La cérémonie a aussi été marquée par des trophées distribués à des artistes confirmés et émergents. Parmi les distinctions évoquées figurent notamment la Victoire d’honneur attribuée à Nana Mouskouri, ainsi que plusieurs prix individuels dans les catégories hommes et groupes.

Helena, Theodora, Charlotte Cardin… Girl Power !

La soirée a mis en avant des artistes féminines. Charlotte Cardin a été sacrée Artiste féminine, devant Santa et Aya Nakamura. Mais c’est Theodora qui a dominé la cérémonie en remportant quatre trophées au total : Révélation féminine, Révélation scène, Création audiovisuelle et Album. Ce palmarès égalise le record détenu auparavant par Zaho de Sagazan, Alain Bashung, M et Orelsan.

Le succès de Theodora s’étend ainsi sur plusieurs catégories, reconnaissant à la fois son travail discographique, sa présence scénique et la qualité de ses propositions audiovisuelles. Ces distinctions reflètent un plébiscite de la profession et des jurys des Victoires pour un parcours jugé notable au cours de la période récompensée.

Côté artistes masculins, Disiz a reçu le titre d’Artiste masculin de l’année. Sam Sauvage a été distingué en tant que Révélation masculine, et le groupe Justice a obtenu le prix du Concert de l’année, soulignant la diversité des lauréats entre registres solo, révélations et performances scéniques.

