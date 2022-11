Hazard: « la Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon »

En conférence de presse ce dimanche, Eden Hazard a évoqué le prochain match de la Belgique face au Maroc, ce dimanche. Et l’attaquant du Real Madrid estime que les Diables Rouges peuvent rempoter la Coupe du monde si lui, est en forme.

Malgré sa situation délétère au Real Madrid, Eden Hazard a été retenu dans la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2022. Et plus surprenant encore, l’ailier madrilène a été nommé capitaine pour cette expédition en terre qatarie. Un rôle que l’ancien lillois tient péniblement. En témoigne son match moyen face au Canada (1-0) mercredi dernier, où il n’a pas vraiment convaincu durant les 80 minutes qu’il a passé sur le pré.

Et pourtant, le joueur de 31 ans se voit toujours comme le héros de la sélection belge. En conférence de presse ce samedi, à la veille de la rencontre face au Maroc, dans le cadre de la deuxième journée du groupe F, le Belge a déclaré que les Diables Rouges auront une chance de remporter ce Mondial si leur capitaine est au mieux de sa forme.

« Plus je vais enchaîner les matches, plus je vais être bon. Je pense que la Belgique peut gagner la Coupe du Coupe si Eden est bon. Si Eden n’est pas bon, ce sera plus compliqué », a estimé l’ailier gauche.

« Le deuxième match est quatre jours après, je me sens bien. J’ai envie de jouer. Les difficultés mentales, c’était surtout quand j’étais blessé et que je ne comprenais pas pourquoi », a ajouté le joueur de 31 ans qui sort de trois saisons quasi-blanches au Real Madrid, entre blessures et disgrâce sportive.

Eden Hazard a une nouvelle fois estimé que les Diables Rouges avaient « de plus grandes chances il y a quatre ans », avec une « équipe meilleure à l’époque », mais il peut désormais miser sur son « expérience » des grands tournois.

« On a des bons joueurs avec le ballon. Je suis assez confiant, en fait. On avait un peu la peur du premier match. On n’a pas osé des passes un peu risquées. Il ne faudra pas avoir peur de dribbler, de faire une passe entre les lignes face au Maroc », a-t-il jugé. Pour rappel, le match Belgique-Maroc est prévu ce dimanche au stade Al-Thumama, à partir de 14 heures (GMT+1).