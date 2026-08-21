Hayden Panettiere : le destin de sa maison hollywoodienne à 2,6 millions de dollars

Depuis le décès d’Hayden Panettiere survenu le 16 août 2026, les hommages et révélations autour de l’actrice se multiplient. Parmi les souvenirs récents, une de ses dernières campagnes publicitaires pour l’association PETA refait surface. Dans cette campagne engagée, Hayden posait entièrement nue dans une baignoire, dénonçant la captivité des dauphins et des baleines. Ce geste militant, dévoilé alors que l’émotion est toujours vive à Hollywood, témoigne des convictions profondes qu’elle portait jusqu’à ses derniers jours.

Hayden Panettiere, star de séries comme Heroes et Nashville, est décédée à l’âge de 36 ans, à quelques jours seulement de son 37e anniversaire. À l’occasion de cette triste date, un autre aspect de sa vie personnelle refait surface : l’histoire de son ancienne maison de Hollywood Hills, un symbole emblématique de sa réussite passée, aujourd’hui complètement rasée.

Cette maison, achetée au sommet de sa carrière, illustre la trajectoire d’Hayden depuis ses débuts d’enfant actrice jusqu’à son statut d’étoile montante d’Hollywood, avant une vie marquée par des hauts et des bas personnels.

Du rêve hollywoodien à la disparition d’un lieu symbolique

En mars 2008, à seulement 19 ans, Hayden Panettiere acquiert une maison à Hollywood Hills pour la somme de 2,63 millions de dollars. L’actrice venait alors de décrocher le rôle phare de Claire Bennet dans la série américaine à succès Heroes. Ce foyer spacieux, qu’elle partageait avec sa mère Lesley Vogel, représentait alors un premier jalon majeur dans sa jeune carrière.

La propriété bénéficie d’une superficie de 290 mètres carrés comprenant trois chambres et autant de salles de bain. Située sur les hauteurs de Los Angeles, elle offre une vue panoramique à 180 degrés sur la ville et l’océan Pacifique. Cette maison dispose également d’une piscine, de plusieurs cheminées, ainsi que d’un aménagement intérieur en plan ouvert, signé confort et modernité. Ce cadre résidentiel incarnait alors le succès rapide de la star montante d’Hollywood.

En 2009, les tentatives de location de la maison par Hayden et sa mère témoignent d’un changement discret dans la gestion du bien. Proposée d’abord à 9 500 dollars par mois puis à 8 000 dollars, l’annonce est finalement retirée, et Hayden conserve ce bien jusqu’à la fin de sa période faste. Cette maison est également révélatrice du parcours de l’actrice, passée de publicités dès son plus jeune âge à des rôles marquants au cinéma, notamment dans Remember the Titans ou Ice Princess.

En février 2014, Hayden Panettiere décide de se séparer de cette propriété en la vendant pour 3,075 millions de dollars, soit un montant supérieur à son investissement initial. La vente marque le début d’une série de transferts successifs, avec plusieurs propriétaires entre 2014 et 2016.

En octobre 2016, la maison est achetée à 5,5 millions de dollars, mais ce nouvel investissement tourne au désastre financier. L’entité propriétaire accumule plus de 12 millions de dollars de dettes, conduisant à une procédure de forclusion déclenchée en 2024. La maison, qui avait été le témoin silencieux des premiers succès d’Hayden Panettiere, est finalement démolie.

Le terrain, d’une superficie d’environ un demi-hectare, est aujourd’hui mis en vente pour 6,99 millions de dollars. Il bénéficie déjà d’un projet architectural validé destiné à accueillir une villa contemporaine de 1 366 mètres carrés. Cette future demeure possédera notamment une piscine à débordement, un spa privé et une terrasse panoramique, marquant une transformation totale par rapport au modeste cocon familial qu’occupait Hayden autrefois.

Dans ses derniers mois, Hayden Panettiere n’avait plus les mêmes habitudes de vie. Loin du faste de la villa hollywoodienne, elle résidait dans un appartement simple à West Hollywood, dans un immeuble des années 1980 comportant deux chambres. Ce logement était proposé à la location pour environ 5 500 dollars par mois. Ce cadre contrastait avec son ancienne vie de star, notamment durant les années où elle incarnait Juliette Barnes dans la série Nashville, rôle qui lui valut deux nominations aux Golden Globes.

Cette période de sa vie fut marquée par des épreuves personnelles majeures. Hayden Panettiere avait traversé des épisodes publics de lutte contre des addictions, des violences conjugales ainsi qu’une dépression post-partum qu’elle avait évoquées dans ses mémoires, publiées en 2026 sous le titre This Is Me: A Reckoning. La famille Panettiere a subi un autre choc avec la disparition de son frère, l’acteur Jansen Panettiere, mort en 2023 à l’âge de 28 ans suite à des complications d’une cardiopathie.

Son père, Alan Panettiere, a publié un communiqué demandant le respect de l’intimité familiale. Il a évoqué Hayden comme « une lumière incroyable et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui la connaissaient ». Ce témoignage souligne la dimension humaine et familiale derrière la vie publique de l’actrice.