Hausse des prix de l’essence au Nigeria: 02 États réduisent le nombre de jours de travail par semaine

En réponse à l’augmentation des prix de l’essence qui a entraîné une hausse des coûts de transport, de la nourriture et d’autres produits essentiels, deux États nigérians, l’État d’Edo et l’État de Kwara, ont décidé de réduire le nombre de jours de travail par semaine pour les fonctionnaires. Cette mesure vise à alléger les souffrances des travailleurs touchés par la flambée des prix, conséquence de la suppression des subventions sur le carburant annoncée par le gouvernement fédéral.

L’État d’Edo, situé dans le sud du Nigéria, et l’État de Kwara, dans le centre-nord, ont récemment annoncé la réduction de la semaine de travail des fonctionnaires à trois jours au lieu de cinq, en raison des coûts élevés de l’essence. Le gouverneur de l’État d’Edo, Godwin Obaseki, a souligné que les coûts croissants du transport et de la nourriture avaient un impact significatif sur les salaires des travailleurs, aggravant ainsi leur situation économique déjà précaire. Cette décision intervient seulement deux semaines après l’annonce du gouvernement fédéral de supprimer les subventions sur le carburant.

Dans un communiqué officiel, le gouverneur Godwin Obaseki a déclaré : « Le gouvernement de l’État d’Edo réduit par la présente le nombre de jours de travail pendant lesquels les fonctionnaires publics devront se rendre sur leur lieu de travail, de cinq jours par semaine à trois jours jusqu’à nouvel ordre. Les fonctionnaires travailleront désormais à domicile deux jours par semaine. » Il a également souligné que cette nouvelle politique de travail avait pour objectif de soulager les souffrances du peuple face à la hausse des prix.

De son côté, l’État de Kwara travaille également sur les modalités de mise en œuvre d’une réduction temporaire du nombre de jours de travail par semaine à trois jours pour les travailleurs essentiels, notamment les enseignants, le personnel de santé et les fonctionnaires de la justice. Le porte-parole du gouverneur, Rafiu Ajakaiye, a déclaré : « Nous sommes en train d’élaborer les modalités de mise en œuvre de la politique visant à réduire temporairement le nombre de jours de travail par semaine à trois jours, en particulier pour les enseignants, le personnel de santé et les fonctionnaires de la justice.«

La hausse des prix de l’essence et la suppression des subventions ont eu un impact considérable sur l’économie nigériane et ont entraîné une augmentation des coûts de la vie pour de nombreux citoyens. Les mesures prises par les États d’Edo et de Kwara pour réduire le nombre de jours de travail par semaine constituent une tentative de soulager les travailleurs confrontés à cette situation difficile. Cependant, il est important de noter que ces mesures sont temporaires et qu’elles nécessitent une réflexion approfondie sur les solutions à long terme pour atténuer les effets économiques de la hausse des prix de l’essence et garantir la stabilité financière des travailleurs nigérians.