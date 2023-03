Harry Styles remporte le prix du sourire le plus attrayant au monde

Le célèbre chanteur britannique Harry Styles vient de remporter un prix plutôt inattendu. Il a été couronné vainqueur du « sourire le plus attrayant et le plus impressionnant du monde» par les experts dentistes.

La compétition était serrée, avec des concurrents de taille tels que l’acteur de Game of Thrones Richard Madden et Regé-Jean Page de Bridgerton, mais Harry Styles a finalement remporté la victoire. « Harry Styles a la symétrie idéale dans son sourire, les dents de devant étant légèrement plus longues que les autres », a expliqué le fondateur de la clinique dentaire Dentakay, le Dr Gülay Akay, pour justifier le choix du chanteur.

Le Dr Akay a également souligné l’importance d’un beau sourire dans la vie sociale et professionnelle. Selon elle, «un sourire attrayant est un outil important pour impressionner les gens. Quand un beau visage est complété par un sourire attrayant, l’harmonie faciale est atteinte« . Ainsi, cette récompense pourrait être considérée comme un véritable atout pour Harry Styles, déjà multi-récompensé pour sa carrière musicale.

Bien que le prix n’a rien à voir avec la musique ou le théâtre, il montre que l’artiste britannique est reconnu pour sa beauté et son charisme, au-delà de son talent artistique. Cette récompense met en lumière l’importance du sourire dans l’esthétique dentaire, un domaine qui prend de plus en plus d’importance dans la société actuelle.