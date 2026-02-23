Hansi Flick ne peut excuser l’attitude de Lamine Yamal

Au FC Barcelone, Lamine Yamal est l’un des jeunes talents les plus surveillés par les médias du football européen. Sa réaction récente n’a toutefois pas été présentée comme susceptible de déclencher une polémique au sein d’un club engagé dans la lutte pour la tête de LaLiga.

Au FC Barcelone, Lamine Yamal est l’un des jeunes talents les plus surveillés par les médias du football européen. Sa réaction récente n’a toutefois pas été présentée comme susceptible de déclencher une polémique au sein d’un club engagé dans la lutte pour la tête de LaLiga.

Interrogé à ce sujet après avoir vu le joueur se diriger vers le banc visiblement mécontent, l’entraîneur allemand Hansi Flick a tenu à écarter toute idée de controverse, précisant qu’il s’était éloigné du bord du terrain lors du match Barcelone–Levante.

Ces propos ont été tenus après l’entrée en fin de rencontre de Roony Bardghji. Flick a reconnu que Yamal n’avait pas livré sa meilleure prestation et a indiqué qu’il ne donnerait pas d’importance à cet épisode dans la course au titre.

Publicité

Position de Hansi Flick

Le technicien a estimé que l’attention portée aux gestes de Lamine Yamal était excessive, qu’il ne voyait pas de problème dans la réaction du joueur en la qualifiant d’humaine, et a rappelé que d’autres membres de l’effectif méritent aussi du temps de jeu.

Barcelone s’est imposé 3-0 contre Levante et reprend la tête du classement de LaLiga avec 61 points, soit un point de plus que le Real Madrid, qui a laissé des points face à Osasuna lors de la précédente journée.