Hamond Chic: la coach caviar offre une voiture à sa sœur (photo)

La coach matrimoniale Hamond Chic, animatrice de l’émission Allo Caviar de Life TV, a offert une voiture à sa sœur à la veille de la grande finale de cette l’émission à grande audience

Pour ses émissions, Hamond Chic se fait habiller par sa sœur, promotrice d’une marque de vêtement. Un mois après cette aventure, l’émission a connu un succès incroyable et Hamond Chic a décidé de retourner l’ascenseur à sa sœur avec un énorme cadeau.

C’est ainsi qu’après le succès de l’émission, la coach Caviar a offert une voiture à sa sœur propriétaire de la marque de vêtements AH’FR mode. « Quand tu offres un cadeau à ta petite Soeur AH’FR mode pour la remercier d’être toujours à tes côtés », a écrit Hamond Chic sur sa page Facebook en légende des clichés de la voiture en question.

« Les caviars, je voulais vous dire de lui dire merci, vous l’avez déjà fait par vos messages. Que l’amour et la solidarité soient nos quotidiens. Soyons vrais et sincères, Dieu se souviendra de chacun. Il n’y a pas trahison dans la famille. Merci pour vos indéfectibles soutiens », a écrit sa sœur en commentaire. Et à la coach Caviar de clarifier: « ma priorité c’est de te rendre heureuse mon sang ». Ce geste de cœur de la coach Hamond Chic a été salué par les internautes.