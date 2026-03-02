Hakim Ziyech signe un but décisif et est nommé homme du match

Dans les derniers instants d’une rencontre indécise, Hakim Ziyech a permis au Wydad Athletic Club de l’emporter face à la Renaissance Sportive de Berkane. Alors que le score restait bloqué à 0-0, l’international marocain a transformé un penalty accordé dans le temps additionnel, à la 97e minute, offrant les trois points aux siens (1-0).

Le Wydad a buté toute la soirée sur une équipe de Berkane bien regroupée et solide défensivement, qui a rendu la progression du leader particulièrement laborieuse. La partie semblait devoir se solder par un partage des points avant ce dénouement inattendu.

Après l’intervention de l’arbitre, le public du stade a retenti quand la responsabilité du tir au but a été confiée à Ziyech. Le meneur de jeu a gardé son sang-froid et n’a pas tremblé au moment de convertir l’opportunité, signant ainsi son premier but sous le maillot wydadi et récoltant le titre d’homme du match.

Un succès précieux pour la course au titre

Ce succès arraché en fin de match rapproche le Wydad de la tête du championnat : avec cette victoire, le club grimpe à 26 points, à une unité du leader actuel, le Raja Casablanca, qui compte 27 points. Ces trois points, obtenus dans la douleur, relancent vivement la lutte pour le sommet.

La performance de Ziyech, décisive sur cette action capitale, apparaît comme un signal pour la suite du championnat. Son entrée dans le livre des buteurs du Wydad ce soir a non seulement fait basculer le résultat mais aussi galvanisé l’équipe, qui a su conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Sur les réseaux sociaux, la réalisation du joueur a rapidement été relayée : « Hakim Ziyech scored his first goal for Wydad as they defeated RS Berkane (1:0) », a notamment publié un utilisateur sur Twitter, illustrant la portée médiatique immédiate de ce moment.