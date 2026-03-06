Hakim Ziyech : ce geste du marocain qui devient viral sur internet

Benin Web TV
Au terme de la confrontation entre le Wydad AC et Berkane, Hakim Ziyech s’est distingué par un geste empreint d’humanité. Quelques minutes après la fin du match, le milieu offensif marocain s’est rendu auprès d’un supporter en fauteuil et lui a réservé une attention qui a ému les présents.

Quelques instants plus tôt, Ziyech avait inscrit l’unique but de la rencontre, scellant la victoire pour son équipe dans les dernières secondes. Puis il a remis au fan son maillot porté durant la rencontre et a accepté de poser pour une photo souvenir, une scène chaleureuse captée par plusieurs spectateurs.

La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Un message publié sur Twitter a notamment salué la simplicité et la générosité du joueur, accompagné d’émoticônes témoignant de l’émotion suscitée par la scène.

La vidéo largement relayée

La vidéo de ce moment touchant a été reprise par plusieurs médias en ligne et compteurs de supporters. Pour visualiser les images et lire le récit complet de la séquence, voir le reportage publié sur Africa Top Sports.

