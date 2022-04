Hajj 2022: l’Arabie Saoudite autorise sous conditions, un million de pèlerins

L’Arabie Saoudite a annoncé samedi 09 avril 2022, qu’elle allait autoriser « un million de pèlerins, étrangers ou nationaux, à accomplir le hajj cette année », le pèlerinage annuel à La Mecque. Cependant, en raison de la pandémie de covid-19, certaines conditions doivent être respectées par les pèlerins désireux se rendre en Arabie Saoudite.

A quelques mois du hajj prévu pour du jeudi 7 Juillet au mardi 12 juillet 2022 (en fonction du calendrier lunaire), l’Arabie Saoudite a annoncé le nombre de pèlerins qui sera autorisé pour cette année. En effet, près d’un million de musulmans vont être autorisés à participer au pèlerinage du hajj à la Mecque cette année. Un nombre plus élevé que celui de ces deux dernières années. En 2020, les autorités saoudiennes n’avaient autorisé que 1000 pèlerins à y participer. En 2021, elles avaient autorisé 60.000 résidents entièrement vaccinés choisis par tirage au sort.

Ce pèlerinage sera cependant soumis à des obligations sanitaires : être vacciné et avoir moins de 65 ans et, pour les étrangers, présenter un test PCR négatif. Le ministère saoudien du hajj a déclaré dans un communiqué, qu’il veut assurer la sécurité sanitaire des pèlerins « tout en veillant à ce qu’un maximum de musulmans dans le monde puissent accomplir le hajj ».

Le hajj est le pèlerinage que font les musulmans aux lieux saints de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite. C’est entre les 8 et 13 du mois lunaire de Dhou al-hijja, douzième mois de l’année musulmane, qu’a lieu le grand pèlerinage à La Mecque, qui constitue le cinquième pilier de l’islam. Il consiste en une série de rites religieux accomplis pendant cinq jours dans la ville la plus sacrée de l’islam, La Mecque, et dans les régions environnantes de l’ouest de l’Arabie saoudite.

