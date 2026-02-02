Habib Diarra marque pour Sunderland face à Burnley en Premier League

De retour d’une période passée avec la sélection pour la CAN 2025, Habib Diarra a immédiatement rappelé son importance au sein de l’effectif de Sunderland. Aligné pour la première fois depuis la fin du tournoi continental, le milieu sénégalais a ouvert le score en seulement neuf minutes lors de la réception de Burnley, correspondant à la clôture de la 24e journée de Premier League.

Sous les ordres de Régis Le Bris, Diarra a montré dès le coup d’envoi une grande disponibilité et de la justesse dans ses choix. Très mobile dans ses déplacements et précis dans ses transmissions, il a su profiter d’une hésitation défensive adverse pour conclure une action collective, donnant ainsi l’avantage aux siens et imprimant immédiatement sa marque sur la rencontre.

Ce but rapide représente un signal fort pour les Black Cats à un moment clé de la saison. Absence prolongée due à la CAN oblige, l’international sénégalais semblait néanmoins conserver la fraîcheur et la confiance acquises avec sa sélection, retrouvant de la réactivité et de l’impact au sein du jeu anglais.

Un apport déterminant pour la suite du championnat

Face à un Burnley qui n’a rien lâché, cette ouverture du score précoce a offert à Sunderland une marge de manœuvre précieuse pour aborder la suite de la partie avec plus de sérénité. Le profil de Diarra — à la fois travailleur dans la récupération et capable de se projeter vers le but — apporte une option offensive supplémentaire dont l’équipe pourra tirer profit dans les prochaines échéances.