« Guy Mitokpè est venu me dire: je veux me rapprocher de la mouvance », Candide Azannaï

Le président du parti Restaurer l’Espoir Candide Azannaï a fait de troublantes révélations sur Guy Mitokpè ce dimanche 16 octobre 2022. Dans l’émission Grand Angle de Crystal News, Candide Azannaï accuse son ancien secrétaire général d’avoir menti pour justifier sa démission après avoir tenté de détruire le parti RE par sa volonté de rejoindre à tout prix la mouvance présidentielle.

Mercredi dernier, l’ancien député Guy Mitokpè faisait officiellement son adhésion au parti Les Démocrates. Invité à se prononcer sur ce nouveau point de chute de son ancien collaborateur et protégé, Candide Azannaï n’a pas fait dans la dentelle pour cracher ses vérités.

Pour le président du parti restaurer l’Espoir, Guy Mitokpè est libre de partir où le vent l’emporte mais il lui reproche d’avoir mentir pour justifier sa démission. « Il a tenu de propos totalement mensongers, il a fait une fuite en avant, je l’ai trouvé très lâche, très peureux et très indigne tel qu’il a parlé, s’agissant de moi », a déclaré Candide Azannaï pour qui, il est primordial « de faire des mises au point conceptuelles et éthiques ».

« Il a menti, il est dans un rôle perfide, cynique et malheureux. Mitokpè est libre de faire son choix, il peut aller à l’est ou à l’ouest, n’importe où, il est responsable il est majeur, mais il n’a aucune liberté de mensonge. Il ne peut pas avoir recours à des faux pour penser faufiler entre les lignes », dénonce t-il.

La mouvance présidentielle à tout prix ?

D’après Candide Azannaï, il n’a jamais été question avec Mitokpè, d’une question de communication comme il l’a justifié mais de sa volonté à rejoindre la mouvance présidentielle. « Mitokpè est allé me voir à plusieurs reprises. ça a duré au total près de trois ans. Mitokpè n’a jamais discuté avec moi de ce qu’il est en train de faire. Il est venu me dire: il faut que nous nous rapprochons de la mouvance. C’est un scandale ce qu’il est en train de faire ».

Il poursuit en déclarant qu’en 2019, les manœuvres de son ancien secrétaire général consistait à affaiblir le parti. « Si je me mettais à tout dire, si ce monsieur passait dans les rues, vous allez lui jeter des pierres. Je dis Halte Monsieur, vous pouvez aller où vous voulez mais ne vous aventurez pas sur ce point. Les gens peuvent mentir, mais s’ils utilisent le mensonge contre moi, je n’accepterai pas. Mitokpè est venu me dire à plusieurs reprises, « je veux me rapprocher de la mouvance à tel enseigne qu’au cour de plusieurs réunions avec le bureau politique, j’étais obligé de dire « posez votre problème ».

Candide Azannaï confond Guy Mitokpè

Il insiste sur la mauvaise foi de Guy Mitokpè et lui lance un défi. « Ses actes de destruction du parti , des actes anti-parti, anti-militants ont commencé autour de 2019. Il fut même un moment où, appelez le, demandez lui, s’il n’est pas venu voir à plusieurs reprise le président du parti Restaurer l’Espoir pour lui dire, approchons-nous de la mouvance, rapprochons nous de la rupture. Est-ce que le 12 avril (jour de la démission Ndlr) quand il est venu, il ne l’a pas répété? Et à chaque fois je répondais, « Ce n’est pas possible » ajoute Azannaï qui défie Guy Mitokpè de dire le contraire.

« Excédé un jour en bureau politique, j’étais obligé de dire écoutez, monsieur, vous me faites pitié, il est là, il est vivant, je le lui ai dit en face en face et même en réunion de bureau politique. Si vous-voulez aller, prenez votre courage et allez-y. Il est revenu me dire que lui, il ne peut pas partir sans l’onction officielle du parti. Donc, il veut l’onction officielle du parti pour aller, c’est un drame, c’est un danger; c’est inacceptable, j’ai pris mon sang froid (…) » a craché le président du parti Restaurer l’Espoir qui semble vraiment déçu par les agissements de son ancien protégé.

Face à ces troublantes révélations de Candide Azannaï qui sèment dores et déjà le doute sur les convictions politiques de Guy Mitokpè tant saluées, reste à savoir si le nouveau recru du parti Les Démocrates d’Eric Houndété pourra répondre à son mentor. Dans le cas contraire, il lui donnera tout simplement raison.