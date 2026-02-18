Guinée – Togo : un match amical programmé en mars

La Fédération guinéenne de football a confirmé, via un communiqué mis en ligne, la tenue d’un match amical opposant la Guinée au Togo lors de la prochaine fenêtre FIFA de mars.

La Fédération guinéenne de football a confirmé, via un communiqué mis en ligne, la tenue d’un match amical opposant la Guinée au Togo lors de la prochaine fenêtre FIFA de mars.

Le Syli National s’installera au Maroc du 23 au 31 mars 2026 pour participer au rassemblement baptisé « Maroc, capitale du football africain », organisé entre Rabat et Casablanca. Ce stage servira de préparation concrète aux joueurs et au staff en vue des qualifications pour la CAN 2027.

Le point d’orgue de ce regroupement sera la rencontre contre le Togo, programmée pour le vendredi 27 mars. Opposé à une sélection africaine compétitive, le onze guinéen aura l’occasion d’évaluer sa préparation et d’ajuster ses choix tactiques.

Publicité

Rencontres et enjeux

Outre l’intérêt sportif, cette affiche revêt une dimension personnelle puisque Paulo Duarte retrouvera les Éperviers, formation qu’il a dirigée par le passé. Le technicien portugais, qui supervise désormais la Guinée, connaîtra donc bien son adversaire et pourra mettre à l’épreuve des automatismes face à une équipe qu’il apprécie et étudie depuis longtemps.

Pour la sélection guinéenne, ces quelques jours au Maroc représentent une fenêtre essentielle pour peaufiner les automatismes, observer de nouveaux profils et préparer sereinement les échéances continentales à venir. Du côté togolais, l’amical constitue également une opportunité d’affiner le collectif avant les prochaines rencontres officielles.