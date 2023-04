Guinée : saisie record de cocaïne sur un navire battant pavillon sierra-léonais

Les autorités guinéennes ont annoncé mercredi, la saisie de près de 1,5 tonne de cocaïne sur un navire battant pavillon sierra-léonais accosté dans la ville portuaire de Kamsar.

Une nouvelle saisie de Cocaïne en Guinée. L’annonce a été faite par les autorités du pays. Près de 1,5 tonne de cocaïne sur un navire battant pavillon sierra-léonais accosté dans la ville portuaire de Kamsar.

Cette prise record a été réalisée grâce à une opération conjointe des forces de sécurité guinéennes et françaises. Le ministère de la défense a précisé que les 10 membres de l’équipage ont été arrêtés et que plus de 60 sacs remplis chacun de 25 kg de cocaïne ont été découverts. Les trafiquants de drogue utilisent régulièrement les pays d’Afrique de l’Ouest comme point de transit pour expédier de la cocaïne d’Amérique du Sud vers l’Europe. Cette saisie représente une victoire importante dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région.

- Publicité-

Cette opération conjointe des forces de sécurité guinéennes et françaises représente une victoire majeure dans la lutte contre le trafic de drogue en Afrique de l’Ouest, où les trafiquants utilisent régulièrement des ports tels que Kamsar pour faire transiter de la drogue vers l’Europe.